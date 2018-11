Aseguran que importantes nombres del regional mexicano saldrán a relucir en el juicio del “Chapo” Guzmán

No solo Kate del Castillo se ha visto salpicada

En el publicitado juicio que se le sigue en Nueva York a Joaquín “El Chapo” Guzmán han comenzado a aparecer nombres prominentes como el de los mandatarios mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se espera que ese sea solo el principio.

Y es que según analistas del caso, las redes del capo sinaloense alcanzaron por igual a políticos que a deportistas y artistas famosos.

El caso más sonado es el de la actriz mexicana Kate del Castillo de quien se dijo tendría que testificar por su relación con el “Chapo” al que incluso conoció en persona según consta en fotografías y testimonios de ella y el estadounidense Sean Penn.

Afortunadamente para “La Reina del Sur”, no será necesario que preste juramento en la corte neoyorquina: “Eso habían dicho. El algún momento se habló de eso, pero no. Hasta ahorita no me han llamado. Gracias a Dios, la verdad. Así que no voy a ir a testificar. Nunca se me avisó, así que no”, expresó en Al Rojo Vivo de Telemundo.

Allegados al caso han advertido que los nombres de intérpretes del regional mexicano como Gerardo Ortiz, Roberto Tapia y “El Gallo” Elizalde, hermano del fallecido Valentín Elizalde, saldrán a relucir durante las audiencias.

No se puede olvidar que el género de los corridos está íntimamente ligado a la esfera del crimen organizado, específicamente por los narcocorridos que se tocan en las fastuosas fiestas delos capos, según resumen las crónicas policiacas.

En 2017 el siempre polémico Gerardo Ortiz dedicó dos canciones en su disco “Comeré Callado Vol. 1” al exlíder del Cártel de Sinaloa. “Y Van Hablar” y “El Ivansillo”, que trata sobre Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor de Guzmán Loera.

Desde hace años, en el entorno de los capos mexicanos han sonado otros nombres famosos como los de Juan Gabriel, Jenni Rivera y hasta Vicente Fernández.