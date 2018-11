¡Navidad adelantada para migrantes en LA!

Alejandro Crisóstomo Jiménez cuenta que hace cuatro años, una experiencia de fe le mostró que se reuniría con sus padres: Alejandro Crisóstomo Ochoa y María Claudia Jiménez.

Y con el paso del tiempo, dice, Dios movió todo y puso en su camino a las personas que —adscritas al programa de Mi Casa es Puebla— trabajaron para que él pudiera abrazar y besar a los autores de su vida.

Alejandro Crisóstomo Ochoa, de 72 años de edad, y su esposa, María Claudia Jiménez, de 65, fueron el regalo navideño anticipado para el hijo que vieron partir de su humilde hogar, en Ciudad Serdán, en el estado de Puebla (México), hace 13 años.

“Yo seguí ese camino de fe y puse mi esperanza en las manos de Dios”, dijo el trabajador de la construcción, de 35 años. “Así, Dios ha honrado el sueño de su siervo”.

La reunificación familiar de 84 padres y madres de migrantes poblanos, que se extenderá por 23 días, se efectuó este viernes en las instalaciones de “Mi Casa es Puebla”, ubicada al sur de la calle Indiana, en Boyle Heights.

“Este programa es un reconocimiento a quienes han demostrado trabajar en favor de sus comunidades”, dijo Manuel López España, director del organismo representativo del gobierno de ese estado en Los Ángeles.

“Mi mamá dominaba cualquier calibre de chancla cuando me portaba mal…Y cuando salía con mis amigos y no llegaba a casa, mi padre me iba a buscar. El decía: ‘Si se me pierde un animal en el campo voy y lo busco, cuantimás [sic] busco a un hijo. Yo era joven y no entendía cómo un padre ama a sus hijos”. – Alejandro Crisóstomo Ochoa