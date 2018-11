Récord nacional de ventas en Black Friday: $23 mil millones

Economía saludable por bajo desempleo y calendario "temprano" han impulsado las compras

Cifras en tiempo real de Mastercard mostraron que ayer las ventas en general se acercaron a $23 mil millones de dólares, cifra inédita y 9% superior al Viernes Negro del año pasado.

Mastercard proyecta que las ventas desde el 1 de noviembre hasta la víspera de Navidad deberían crecer 5% este año.

“Hemos tenido un buen comienzo”, dijo Steve Sadove, asesor principal de Mastercard, citado por Pix11. “Tanto las ventas en línea como en las tiendas están muy bien”.

Cada vez más compradores del Black Friday se están conectando a Internet para obtener descuentos y ofertas.

Adobe, que rastrea las ventas en línea, informó que las compras aumentaron casi 28% en las primeras horas de la mañana del viernes.

El clima muy frío en el noreste podría estar ayudando al crecimiento de las compras desde la pantalla de la computadora o teléfono, dijo Sadove.

Las fuertes ventas están siendo impulsadas en parte por una economía saludable, que presenta un bajo desempleo y algunas ganancias en el ingreso promedio. Altos niveles de confianza del consumidor también ayudan.

Además, el calendario es favorable para una fuerte temporada de compras navideñas. El Día de Acción de Gracias llegó “temprano” este año, el 22 de noviembre, más de un mes antes de Navidad.

Se espera que ese calendario dé como resultado ventas el domingo 23 de diciembre que coincidan con las cifras del Viernes Negro.

Sin Toys “R” Us, que se cerró el año pasado, muchos minoristas están buscando un impulso en el sector juguetes. Más allá de los líderes Walmart, Target y Amazon, Best Buy también está haciendo un gran esfuerzo para vender juguetes. Y Kroger los está ofreciendo usando la vieja mascota de Toys “R” Us, la jirafa Geoffrey.