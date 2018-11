Esquina migratoria: ¿recibir Medi-Cal afecta al solicitar la ciudadanía?

Hace cuatro años me hice residente y tengo dos años recibiendo Medi-Cal. El año pasado me lo suspendieron y lo solicité de nuevo y ya me lo aprobaron. Quisiera saber ¿si al estar recibiendo esta ayuda tendría problemas al momento de solicitar la ciudadanía?

Solicitar ayuda del gobierno, como MediCal, no debería traerte problemas mientras demuestres que tu necesidad económica es real y que no estas abusando del Sistema. La forma en que pudiera perjudicarle es si el gobierno detecta una situación de fraude.

Si tienes todo ordenado y la manera de demostrar que debido a tus bajos ingresos te viste obligado a solicitar el Medi-Cal, no deberías tener ningún conflicto.

Mi consejo es que empieces a prepararte para solicitar el proceso de ciudadanía desde ahora porque ya tienes cuatro años de residente; las personas por peticiones de parte de su pareja (esposo o esposa) pueden hacerlo después de tres años de ser residentes legales, el resto después de tener cinco años. El gobierno siempre va a observar la buena conducta de los solicitantes de la ciudadanía.

Por ejemplo, también deberías tener tus impuestos al día para evitar problemas o demoras con el proceso. Como ciudadano de Estados Unidos, todos los beneficios son mas fácil de obtener, pero aun así debes de aprovecharlos con total honestidad.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.