Confirman uso del VAR en la Liguilla del fútbol mexicano

Los estadios de los ocho equipos que disputarán el título del Apertura 2018 cuentan con la tecnología necesaria en sus estadios

El VAR también clasificó a la Liguilla del futbol mexicano.

Todos los estadios de los ochos sobrevivientes en el Apertura 2018 tienen las herramientas tecnológicas para la utilización del Video Assistant Referee. Además, la llamada Certificación no existe, aclaró la directora de Comunicación e Imagen de la FMF, Beatriz Ramos.

“Podemos decir que tenemos la autorización para seguir operando con el VAR. No podemos hablar de una certificación porque tal cosa no existe, no es que México no esté certificado.

“Como parte de este proceso de aprendizaje cometimos el error de hablar de un proceso de certificación. Todos los que nos hemos referido en algún momento a este tema, no existe como tal, es un proceso continuo y una curva de aprendizaje a nivel mundial, es decir, México no está siendo ni el primero ni el último, es un proceso de implementación a nivel mundial y como parte de eso no existe, parte de protocolo no es una certificación”, mencionó.

LIGA BBVA Bancomer MX. Designaciones Arbitrales de la Ida de los Cuartos de Final https://t.co/rHqT6YzEo7 pic.twitter.com/zvAaC1r1Fb — FEMEXFUT (@FMF) November 27, 2018

Ramos compartió las cifras iniciales de la implementación del VAR. En 45 partidos hubo 18 revisiones en video, lo que va acorde con la tendencia mundial de 1 revisión cada tres duelos. Tras la revisión, ocho decisiones fueron rectificadas.