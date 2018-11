Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, responde si alguna vez cantó para “El Chapo” Guzmán

View this post on Instagram

El cantante y ex vocalista de #laarrolladorabandaellimon #jorgemedina confiesa si la banda alguna vez canto en las fiestas del #chapoguzman . Según una estación de radio en Los Ángeles Ca @joseradio975 dijeron que los nombres de los cantantes @robertotapia #robertotapia @gerardoortizoficial #gerardoortiz y @gallo_elizalde #galloelizalde serían mencionados en el juicio del #chapoguzman . Esto también se debe a que la periodista #anabelhernandez confesó qué hay artistas que recibieron su pedazo de pastel por parte del presunto narco traficante que enfrenta un juicio en una corte de Nueva York.