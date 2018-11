Se acercan la Navidad y sus maravillas: adónde ir en la Bahía

Sábado 1 de diciembre

Casas de Pan de Jengibre

La ciudad de Sausalito, solo al cruzar al norte el puente Golden Gate, invita a las familias del Área de la Bahía a su tradicional Sausalito Gingerbread House Tour, donde participan negocios locales. Las casitas estarán en exhibición del 1 al 31 de diciembre, obtén el mapa y más en www.sausalitogingerbread.com

Navidad en el Tren

El Napa Valley Wine Train celebra el regreso del tren de Santa. Podrás embarcar en un viaje musical e interactivo acompañado por algunos de los amiguitos de Santa. Disfruta chocolate caliente, galletas y otros bocados navideños. Perfecto para los pequeños de la familia. Reservaciones disponibles hasta el 26 de diciembre. En 1275 McKinstry Street en la ciudad de Napa. www.winetrain.com o llame al 800-427-4124

Patinaje sobre hielo

Disfruta la pista de hielo de San José, debajo de palmeras que destacan majestuosas de día y se iluminan por la noche. La pista estará abierta hasta el 27 de enero en 120 S. Market St. Horarios en www.downtownicesj.com

Navidad en el parque

En San José se celebra un año más la Navidad con la tradicional producción ‘Christmas in the Park’. La Plaza César Chávez se transforma en una fantasía navideña con exhibiciones musicales y animadas y el gran árbol navideño lleno de luces brillantes. Todos los días hasta el 25 de diciembre, de 9 am a medianoche en el parque César Chávez. www.christmasinthepark.com

Tianguis de Fiestas

El Centro Cultural La Peña, en Berkeley, invita al Tianguis de Fiestas La Peña, un mercado al aire libre con raíces prehispánicas. Habrá comida, arte y más. Se recomienda llevar efectivo para comprar. Entrada gratis en 3105 Shattuck Ave. de 12pm a 6 pm. www.lapeña.org

Domingo 2 de diciembre

Ozuna

El cantante de reggaetón boricua Ozuna se presenta en San José en gira ‘Aura Tour 2018’. 8 pm en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.sapcenter.com

Viernes 7 de diciembre

Luces en el Zoológico

El zoológico de Oakland invita a su evento anual ZooLights. Vuela sobre las colinas de la ciudad en góndolas, disfruta de una caída de nieve y un espectáculo de luces navideñas, música y lásers junto con Santa Claus. Habrá diversión para toda la familia. D 7 de diciembre al 6 de enero, 5:30 pm a 9 pm, en 9777 Golf Link Rd. www.oaklandzoo.org

Sábado 8 de diciembre

Desfile de luces sobre Agua

Disfruta en la ciudad de Sausalito el desfile de barcos cubiertos en luces navideñas y fuegos artificiales sobre la bahía. Habrá decenas de barcos iluminados y decorados que desfilarán a lo largo de la costa. Evento gratuito para toda la familia. La función será de 6 pm a 9 pm, en 50 Humboldt Ave. www.winterfestsausalito.com

Domingo 9 de diciembre

Mariachi en Navidad

Con la guía de incomparable de José Hernández, regresa el Mariachi Sol de México a la Sinfónica de San Francisco. Presentarán canciones favoritas navideñas mexicanas y americanas. A las 7:30 pm en Davies Symphony Hall, en la calle Grove, entre Ness y Franklin. www.sfsymphony.org