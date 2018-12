Chiquis Rivera de luto y con los ‘ojos llenos de lágrimas’ comparte emotivo mensaje en Instagram

View this post on Instagram

Hoy el cielo recibe otro de mis #BossBees, mas leales como un ángel de Dios… y me duele mucho el corazón. No quiero ser egoísta y solo pensar en cuanto lo voy extrañar, especialmente en mis eventos, pero no lo puedo evitar. Se me llenan los ojos de lagrimas en pensar que ya no lo voy a ver y que al verlo se me llene el corazón de felicidad con solo un abrazo.💔 Pero me da gusto pero el porque ya no esta sufriendo aquí en este mundo. I fucken love you my forever Sergi Bear @chiquissergibear! I will forever miss you. Always. Always. Thank you so much for loving me the way you did. Thank you for your time and dedication. Thank you for being you. So special! Heaven is lucky to have you. 💔🙏🏻 #BossBeeNation #KingBee #YouWillAlwaysBeeRemembered #BBN570 Rest In Peace my King Bee.