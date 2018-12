¿Qué es lo que AMLO no puede olvidar si quiere ayudar a Centroamérica?

El presidente de México busca dar solución a los problemas migratorios

MEXICO – “Bravo”, dijeron analistas políticos sobre el convenio de desarrollo regional que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador con los presidentes de Centroamérica en una apuesta para que la migración sea una opción y no una decisión desesperada por falta de oportunidades; pero recordaron que el problema es mucho más profundo.

Pasa por los derechos reproductivos, el derecho a la información de calidad, el combate al racismo, el apoyo de organismos internacionales para atacar la inseguridad y la violencia así como la garantía de que cualquier tipo de ayuda a la región no sea botín de funcionarios vivillos que los hay y, por mucho, tanto o más en Centroamérica como en México.

“Cuando ves a las mujeres en la caravana de 20 años que vienen con un bebé en brazos y a la vez dejaron a tres o cuatro en sus países, uno puede darse cuenta de que algo está mal y el problema es que están inmersas en una sociedad muy conservadora que no se les da la educación para que conozcan sus derechos reproductivos”, advirtió Leticia Calderón, analista del Instituto Mora y fundadora del sitio especializado www.migrantólogos.mx.

“México sí tiene mucho que aportar en el tema demográfico porque lo ha hecho muy bien y hoy por hoy en Honduras, El Salvador y Guatemala, tienen las tazas de natalidad que en México teníamos a los años 60 y allá también tienen derecho a una buena educación sexual de calidad que se les ha negado”, advirtió.

El embarazo adolescente en Honduras, por ejemplo, es del 30% del total de las mujeres encinta del país, de acuerdo con cifras oficiales. Esto representa dos veces más que las tazas mundiales. Esto bajo una política de Estado que incluso prohíbe la píldora del día después.

Para José María Rizzo, ex secretario técnico de la comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, el apoyo a los centroamericanos no debe dejar pasar bajo ninguna circunstancia duros candados sobre el uso del dinero que recibirán. “Se sabe por diversos estudios que, en Centroamérica, siete de cada 10 pesos van a dar a los bolsillos de corruptos y así no habrá programa que sirva”, advirtió.

El académico y consultor llamó también la atención sobre la importancia de no ignorar el tema de la violencia porque, según argumentan los centroamericanos a su paso por México, es la causa toral del problema. “Podríamos pensar en incluir algún tipo de apoyo internacional de la Organización de las Naciones Unidas, por poner un ejemplo”.

Leticia Calderón fue, por otra vía, hasta las fibras más profundas sin quitar merito a la intensión del nuevo gobierno de diseñar un Plan de Desarrollo Integral acorde a los objetivos de Desarrollo Sostenible.

“No puede faltar un compromiso de mejorar el acceso a la información: que sea algo sencillo profundizar a los asuntos de la vida pública y en general porque ahora es muy complicado y hay una sociedad desinformada o informada muy superficialmente”, puntualizó.

“Tampoco el combate al racismo que nos heredó la sociedad colonial: en eso debemos ir en paquete porque aquí en México es lo mismo y no está ayudando a la igualdad”.