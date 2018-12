Tras polémica con William Levy, Juan Osorio no se arrepiente de haberlo llamado ‘malagradecido’

El productor de Televisa sostiene sus sentimientos hacia el actor cubano

Juan Osorio no se ha arrepentido de haber llamado a William Levy un malagradecido por no aceptar regresar a las telenovelas en estos momentos pese a toda la polémica que se ha creado alrededor del tema.

“No me desdigo de lo que mencioné, yo no dije nada malo“, dijo el productor de “Mi marido tiene más familia” al programa “El Gordo y La Flaca” de Univision.

Después de que Osorio hiciera la fuerte crítica hacia el actor cubano este último le respondió tachándolo de ser un productor de “bajo grado” e irrelevante.

“Lamentablemente creo que a él le molestó mucho, pero no pasa nada. Él tiene toda la libertad de expresarse y [usar] los calificativos que dio hacía mi persona. Yo soy un productor que ha trabajado y que me ha costado mucho. Espero en Dios nunca ser malagradecido con la gente que me ha ayudado, con la empresa en la que yo trabajo que es Televisa y sobre todo con los amigos, con la gente que me ha extendido la mano”, agregó Osorio.

El que fuera pareja de Niurka Marcos dijo no haberle sorprendido la reacción de Levy.

“No porque somos del medio, si tu abres la boca sabes que va a haber respuesta y si en ese momento él reacciona de esa manera quiere decir que lo provoqué, que no le gustaron mis comentarios y asumo con mucha tolerancia esa parte… no pasa nada”, explicó.

Osorio asegura que Levy reflexionará sobre el tema y no le guardará rencor ya que trabajando en la misma industria les podría tocar coincidir nuevamente.

“Yo estoy convencido de que va a reflexionar y va a reaccionar de otra manera. Nosotros en este medio no nos podemos pelear con nadie. Hoy estamos aquí y quizá algún día yo tenga que hacer una producción allá donde él está y nos juntamos, o él tenga que venir a hacer algo [en México] y nos encontremos. No he dicho nada que no sea real”, aseguró.