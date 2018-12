Jennifer López y sus impresionantes piernas en una minifalda blanca

Con 49 años de edad JLo es una de las mujeres con las curvas más impresionantes de Hollywood

Jennifer López podría ser también la reina del gimnasio, ya que la actriz y cantante es una de las celebridades que más noticias brinda cada vez que se enfunda en entallados leggins, y porque además así también la presume su pareja el ex pelotero Alex Rodríguez. Y ahora con una minifalda blanca la intérprete puede presumir unas piernas de infarto. Sus extremidades son la envidia de muchas mujeres, ya que estas brillan por la ausencia de la celulitis.

JLo en la actualidad también es noticia porque promociona su última comedia romántica, Second Act, en donde comparte créditos con Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens y Leah Remini entre otros.

Ahora con el éxito acumulado la cantante también recuerda como al inicio de su carrera las críticas lograron bajar su autoestima. En una entrevista reciente la también productora reflexionó que a pesar de que le iba bien, hubo gente que decían: “‘No sabe cantar, no sabe bailar, no sabe actuar‘. Y luego saltaban con eso de que solo era una cara bonita o incluso que tenía el culo demasiado grande. Y yo empezaban a pensar: ‘Pues sí, tienen razón’. Durante mucho tiempo me dolía tener que sentirme así. Pero luego me di cuenta de que no podía permitirme pensar eso de mí. Y me dije: ‘No, voy a grabar otro disco y voy a hacer otra película. Soy una gran actriz, soy una gran cantante y bailarina, y soy genial en mi trabajo‘. Y seguí adelante, trabajé más duro todavía y por fin empecé a creer en mí misma”, ha explicado con vehemencia.