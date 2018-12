Kim Kardashian toma el lugar de Kris Jenner como cabeza de la familia en Navidad

Ante las exigencias de Kim, Kourtney Kardashian podría quedarse afuera de la celebración

Foto: The Grosby Group

Teniendo en cuenta que el clan Kardashian ha recibido a tres nuevos miembros -las pequeñas Chicago, True y Stormi- a lo largo de este año, resulta comprensible que la mediática familia haya tenido que adaptarse a estos notables cambios de cara a las próximas reuniones que les congregarán a todos en el marco de las fiestas navideñas.

En este sentido, Kim Kardashian ha desvelado ahora que, por primera vez en su vida, será ella quien se encargue de acoger a sus seres queridos en la mansión que comparte con su marido Kanye West en la tradicional cena de Nochebuena, tomando oficialmente el relevo de su madre, Kris Jenner, en las tareas propias de una anfitriona.

“Bueno, oficialmente ella sigue siendo la ‘organizadora’, pero este año va a ser el primero en el que Kanye y yo tengamos nuestra propia cena y fiesta de Nochebuena en nuestra casa. Hemos recibido el testigo de mi madre y va a ser en nuestra casa porque tenemos un poco más de espacio”, ha revelado la estrella televisiva en conversación con el portal E! News.

Independientemente de quién ostente de forma oficial el título de anfitriona, Kim ya ha dejado claro que será ella la que imponga las reglas estrictas que presidirán la celebración y, sobre todo, la elección de la temática que marcará los atuendos que tendrán que llevar todos los miembros de la familia.

“Mi idea es escoger cuanto antes el concepto para que todos vayamos coordinados en la vestimenta. Les voy a decir que vengan con treinta minutos de antelación y, si es necesario, tendré que advertirles: ‘Chicos, yo soy la que lo planifica todo. Les he dado una hora y un lugar, pero no excepciones. Estén a la hora o no podrán asistir a la fiesta”, ha añadido en la misma conversación antes de abordar la forma en que intentará inmortalizar una velada tan especial. “Me gustaría poder sacar una foto en grupo antes de cenar y quizá convertirla en una tarjeta navideña”.

La exigencia de la puntualidad para la cena de Navidad, por parte de Kim Kardashian, podría convertirse en un nuevo campo de batalla entre ella y su hermana Kourtney ya que últimamente este par esta teniendo muchos problemas, por todo y por nada.