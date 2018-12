Piden salud para todos… sin importar el estatus migratorio

Miembros de la comunidad abogan por la propuesta de ley AB 4 que le daría Medi-Cal a quienes viven en California

Cuando Aidé tenía 19 años comenzó a notar un cambio drástico en su salud. En muy corto tiempo subió extremadamente de peso, sufría de presión alta, tenía depresión y se le comenzó a caer el cabello.

Desesperada intentó buscar ayuda en las clínicas comunitarias del condado de Riverside. Una tras otra le daban diagnósticos diferentes y como indocumentada no podía darse el lujo de visitar un doctor de cabecera.

“Un día un doctor me dijo que tenía que buscar la ayuda de un especialista porque las clínicas comunitarias no estaban equipadas para proveer la atención adecuada que necesitaba”, dijo Aidé, quien ahora tiene 30 años, y pidió no revelar su apellido.

“Entonces fuimos al hospital regional de Riverside donde mi mamá literalmente le rogó y lloró a la recepcionista para que nos ayudara”, recordó Aidé.

Bajo la promesa que cubrirían todos los gastos de su bolsillo fueron admitidas. En el hospital finalmente pudo ser diagnosticada con el síndrome de Cushing, un trastorno hormonal causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol.

“Me afecto la glándula adrenal derecha y me hizo un tumor que afectó mi sistema endocrinólogo”, dijo Aidé.

Y aunque el diagnostico y la cura habían sido revelados, Aidé y su familia enfrentaban la terrible situación de cómo iban a costear las visitas medicas.

“El primer cobro que me llegó de $500 dólares”, recordó Aidé.

Para su buena suerte, eventualmente logró inscribirse a un seguro de salud médico asequible para personas indocumentadas del condado de Riverside.

Sin embargo, Aidé dijo que esto no es suficiente y por esta razón se unió el miércoles a una coalición de defensores de la salud para abogar por la propuesta de ley AB 4, mejor conocida como el acta #Health4All, del asambleísta Joaquín Arambula, representante de Fresno.

La AB 4 propone ofrecer servicio de Medi-Cal para todas las personas del estado de California sin importar su estatus migratorio.

El asambleísta Arambula dijo que él siempre ha creído que la salud es un derecho humano y por eso se convirtió en doctor.

Sin embargo, en su profesión le tocó ver a personas que llegaban a la sala de emergencia porque no tuvieron dinero para ver a un doctor a tiempo.

“Las personas que más me toco ver son quienes sufrían de riñones, de los ojos, el corazón”, dijo Arambula.

Por esta razón, ahora que es asambleísta pidió apoyo total para la AB 4.

Este anuncio cayó en un momento perfecto ya que recientemente también fue presentada la SB 29 a nivel del senado, la cual propone la misma solución para que todos tengan un servicio de salud asequible y no tengan que preocuparse como pagar sus gastos médicos.

La asambleísta Wendy Carrillo dijo que estamos en un tiempo donde el país no solamente sufre de un sistema de inmigración roto pero también de un sistema de salud roto.

“Queremos asegurarnos que todos tengan servicios de salud. Todos merecen tener acceso a un doctor”, dijo Carrillo. “Negar el acceso a la salud no es un privilegio, es un derecho”.

La AB 4 fue presentada en la asamblea el lunes y se espera que para junio del 2019 haya una respuesta de la cual muchos esperan sea positiva.

“El gobernador entrante Gavin Newsom comparte estos valores de salud para todos”, dijo Carrillo.