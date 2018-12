Jennifer Aniston está hastiada del año 2018

La actriz quiere que el año del perro -según el horóscopo chino- se acabe pronto

Sin mencionar en ningún momento el nombre de su ya ex marido, el también intérprete Justin Theroux, la actriz Jennifer Aniston ha expresado abiertamente su deseo de que el año que está a punto de finalizar lo haga de una vez por todas para poder centrarse así en el sinfín de proyectos que traerá consigo la llegada de 2019, y eso que este mismo viernes acaba de llegar a Netflix su última película, ‘Dumplin’, que al mismo tiempo es uno de los motivos que la tienen muy ilusionada a día de hoy.

“En primer lugar, no me acabo de creer que hayamos llegado ya al mes de diciembre. Es francamente sorprendente lo rápido que pasa el tiempo. Estoy encantada de que ‘Dumplin’ esté a punto de estrenarse ya”, ha asegurado en conversación con el diario USA Today para abordar, a continuación, asuntos mucho más ligados a su ámbito personal. “También estoy deseando que acabe 2018, llevaba mucho tiempo pensando: ‘Este año se podría ir a tomar por cu** de una vez’. ¿Sabes a qué me refiero?”, le ha espetado a su entrevistador.

“Este ha sido el año del perro (en el zodiaco chino). Un montón de gente ha pasado por mi vida y hemos tenido que cerrar varias etapas. Ahora toca hacer hueco a nuevos comienzos y a un período de crecimiento personal. Eso es lo que de verdad me emociona del año que está por venir“, ha reflexionado al tiempo que hacía una referencia velada pero evidente al final de su matrimonio con el actor de ‘The Leftovers’, el cual fue confirmado por la pareja el pasado mes de febrero.

Por otro lado, la estrella de la comedia no ha podido resistirse a celebrar abiertamente el acuerdo al que han llegado la NBC y Netflix para mantener al menos un año más en el catálogo de la plataforma de ‘streaming’ la serie que le catapultó al estrellato, ‘Friends’: todo ello como resultado de arduas negociaciones que han culminado en un contrato valorado en $100 millones de dólares.

“Parecía que ‘Friends’ iba a desaparecer de Netflix antes de que acabara el año, pero al final no va a ocurrir. Me sorprende que siga siendo tan popular y que la ‘fiebre’ siga siendo tan alta como entonces”, ha manifestado claramente complacida ante tan buena noticia.