4 estrategias para ahorrar dinero en los gastos mensuales de tu auto

Puedes reducir notablemente los gastos con estos consejos

Un auto es una inversión importante, pero también un objeto de gastos diversos a lo largo de su vida útil. Gastos que quizás no todos están en la capacidad de cubrir mes a mes. Es por esto que cobra tanta importancia diseñar estrategias para ahorrar dinero durante cada mes de uso. Dale un vistazo a estas opciones y consejos:

El consumo de gasolina

El ahorro de la gasolina se traduce automáticamente en un ahorro monetario dado que necesitarás menos dinero para abastecer el tanque. El ahorro de la gasolina puede ascender hasta un 25% dependiendo de varios factores.

Si tu auto usa transmisión manual, uno de los trucos que puedes usar consistiría en cambiar a una velocidad superior siempre y cuando el sistema lo permita. Las velocidades bajas están diseñadas para un mayor empuje y una rápida aceleración. La gasolina empieza a ahorrarse en cuarta o quinta velocidad.

También podrías recorrer diversas estaciones de servicio para así usar la que tenga precios más bajos.

Mantenimiento

Los autos se desgastan con el paso del tiempo, y para que no se vuelvan inservibles rápidamente deben atravesar varios procesos de mantenimiento. Mantener un auto no es garantía de ahorro, pero hay trucos que puedes usar para que el gasto no sea tan grande.

Neumáticos : Cambia periódicamente las ruedas delanteras por las traseras. Esto lo puedes hacer dependiendo de la superficie y de las características específicas de las llantas.

: Cambia periódicamente las ruedas delanteras por las traseras. Esto lo puedes hacer dependiendo de la superficie y de las características específicas de las llantas. Limpieza: Limpia tu auto cada cierto tiempo en orden de “acumular” la mayor suciedad posible y ahorrar en las ideas al lavado automático. También puedes optar por higienizar el auto por tus propios medios.

El equipamiento extra

Existen elementos “decorativos” que pueden no ser muy influyentes en el funcionamiento total del auto y cuya adquisición pueda ser, además de costosa, frívola. Estamos hablando del equipamiento extra.

Si lo que quieres hacer es ahorrar, adquirir mucho equipamiento extra no es lo mejor que puedas hacer. No queremos decir que te conformes con lo básico; nos referimos a equipar nuestro auto con consciencia, sabiendo sus fallas y virtudes.

La conducción

Un auto podrá ahorrar tanto como pueda dependiendo de las acciones de su conductor respectivo, que es quien tiene el control de su vehículo.

Cuando enciendas el motor, no es necesario que pises el acelerador. Solamente consumirás más gasolina.

En caso de tener un motor diésel, espera unos minutos más antes de arrancar. Al hacerlo, empieza en la primera marcha, pero cambia rápidamente a la segunda. Las marchas altas consumen menos .

. Evita acelerar bruscamente.

Fuente: nerdwallet.com