¿Cómo y por qué actualizar tu CV aunque no busques trabajo?

Aunque no estés buscando trabajo es importante mantener actualizado tu CV

Sabemos que un buen CV es fundamental para obtener un trabajo y que la presentación es tan importante como el contenido. Sin embargo, cuando llevamos tiempo en el mismo empleo es común no actualizarlo porque creemos que no es necesario. No obstante, es importante mantener al día este documento, ya que hasta los pequeños detalles pueden ser cruciales en el futuro.

Ascenso o cambio de responsabilidades.- Es muy probable que una estancia larga en la misma empresa te asciendan o cambien tus responsabilidades . Esto es bueno anexarlo en tu CV, pues dejará claras tus intenciones de crecimiento a un futuro reclutador. Es recomendable hacer estos cambios al momento que suceden, pues después podrías olvidar algunos detalles.

Ya sean pagados por la empresa o por ti mismo un curso o una certificación te sirven para demostrarle a un posible nuevo empleador que tienes conocimientos. Por ello, es importante anexar todos ellos en tu CV.