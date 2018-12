Jesús Corona: la última oportunidad de ser campeón con Cruz Azul

El portero y capitán de La Máquina quiere aprovechar la nueva ocasión de levantar un campeonato de liga por primera vez en su carrera

CDMX, México – El líder de este Cruz Azul tiene quizá su última cita para curar la herida más grande que tiene en el futbol.

Jesús Corona, portero y capitán de La Máquina, reconoció que la Final que perdió en el Clausura 2013 ante América es uno de los golpes más dolorosos en su carrera.

Por eso, el arquero no planea desperdiciar la oportunidad de disputar la serie por el título en este Apertura 2018.

“Por la manera como se perdió, sí, es uno de los momentos más complicados, futbolísticamente hablando, que he vivido; pero sabía que tenía que levantarme, seguir trabajando, luchando, que posiblemente se podía presentar la oportunidad”, aceptó Corona.

“Y bueno, aquí está llegando, es un momento que estoy muy agradecido con la institución, con Dios, con la vida misma y con mis compañeros que tengo en este momento”.

Para el guardameta mexicano, es también la ocasión para lograr el campeonato que se le ha negado en casi 16 años de trayectoria, por lo que hará todo para levantar ese trofeo.

“He luchado muy duro a lo largo de mi carrera, no lo he podido conseguir, creo que ahora se presenta esa oportunidad”, apuntó.

“Me ha tocado ganar en otras, conseguir otros objetivos, la Liga no la he ganado, ahora se presenta la oportunidad y voy a tratar de conseguirla a como dé lugar”.

Y mientras Corona pide que muchos de sus compañeros no carguen con los fantasmas del pasado celeste, Roberto Alvarado no tiene miedo en decir que aunque no vivió aquella Final del Clausura 2013, también piensa en venganza.

“Creo que toda la gente que es aficionada al Cruz Azul lo ve como una revancha. Yo lo veo, en lo personal, como una nueva oportunidad para Cruz Azul, una nueva oportunidad para cambiar la historia”, apuntó el “Piojo” Alvarado.

El de experiencia y el novato de La Máquina quieren llevarla a la gloria.