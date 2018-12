Video: La monumental bronca en el América-Cruz Azul que no viste en la TV

A través de Twitter circulan las imágenes que muestran el momento de la trifulca y hasta la policía intervino

El partido de ida de la gran final de la Liga MX entre América y Cruz Azul terminó con un conato de bronca entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos, luego de que el portero azulcrema Agustín Marchesín se dijera de palabras con Oscar Farías, auxiliar de Pedro Caixinha.

Gracias a la rápida intervención de los árbitros y de otros jugadores que no se involucraron en el pleito, la situación se pudo controlar a tiempo, sin embargo, no fue el caso de las tribunas, pues una trifulca se desató en uno de los sectores del estadio Azteca y además entre seguidores de las Águilas, situación que no fue captada por las cámaras de televisión durante la transmisión en vivo del encuentro.

A través de un video que publicó el diario Récord en sus redes sociales, se puede observar el momento en el que seguidores del América se enfrascan en un pleito con golpes y patadas, incluso, fue necesaria la intervención de elementos de Seguridad Pública para calmar los ánimos.

PÉSIMA ACTITUD ❌ La calentura de la cancha se trasladó a las tribunas. Golpes, insultos… de todo 🎥 | @Luis_gavi https://t.co/g2IgcrpHdn pic.twitter.com/H7bk9hhhdw — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 14, 2018

Después de unos minutos, la policía controló la monumental bronca en las gradas del Coloso de Santa Úrsula y de esta forma se evitó un problema mayor.

Hasta ahora se desconoce si hubo detenidos por este lamentable acontecimiento.

En lo futbolístico, América y Cruz Azul empataron sin goles y el nuevo campeón del fútbol mexicano se definirá el próximo domingo 16 de diciembre, en el partido de vuelta que arrancará a partir de las 7:30 PM ET / 6:30 PM ET / 4:30 PM ET.