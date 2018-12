Confirman que Juan Gabriel regresará después del 15 de diciembre, según revela Joaquín Muñoz en Al Rojo Vivo

Al cierre de la entrevista se ha confirmado que este próximo lunes el programa recibirá un mensaje del divo de Juárez

Joaquín Muñoz habló con María Celeste Arrarás en Al Rojo Vivo, sobre el regreso de Juan Gabriel, y confirmó que el cantante mexicano regresará al mundo de los vivos después del 15 de diciembre del presente año, posiblemente para el siete de enero de 2019.

“Sí, él está apenado con el pueblo mexicano“, dijo el ex secretario del divo de Juárez. Sobre porqué no reaparece aún, Muñoz contestó que es porque hay que esperar cierta autorización para que esto sea un hecho. Sin embargo éste no reveló el nombre de la persona que está procesando el caso, ya que al parecer tiene prohíbido hablar de más, pese a que ya hizo la revelación más grande, que es el supuesto hecho de que el cantante esté con vida.

Muñoz afirmó incluso que Juan Gabriel estuvo ayudando a los damnificados en el pasado terremoto que azotó a Méxito.

Al cierre de la entrevista María Celeste, sutilmente, comprometió a Muñoz al enviarle un mensaje al cantante, asegurando que cuando ella dejó su antigua casa televisiva conversó con él, y le pidió al ex secretario que le preguntara sobre eso al supuesto Juan Gabriel, “Sí tu me dices a mí sobre qué fue esa conversación entonces yo te creo”, dijo la conductora. Además se anunció que este próximo lunes el programa recibirá un mensaje del divo de Juárez.