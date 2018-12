‘Aquaman’ está derrotando al escepticismo en las taquillas

La recaudación de la cinta ha superado con creces las expectativas

Al margen de la tibia recepción que le ha dado la crítica especializada desde su estreno en determinados países el pasado viernes, lo cierto es que el último proyecto de la factoría DC y, de alguna forma, la gran carta de presentación del actor Jason Momoa tras su paso por ‘Game of Thrones’, la cinta ‘Aquaman‘, está cosechando un notable éxito en taquilla al haber recaudado ya más de 250 millones de dólares y eso que todavía está pendiente de estreno en territorios tan significativos a ese respecto como Estados Unidos.

Como informa el portal de noticias Variety, en los dos últimos días el filme del superhéroe acuático ha amasado 126.4 millones de dólares procedentes de los 43 países en los que ya está en cartelera, entre los que sin duda destaca China al haber ingresado allí nada menos que 52.2 millones. En total, la recaudación asciende ya a 261.3 millones y solo quedan cuatro días para que la película aterrice en Estados Unidos.

Tres de las personas que irán raudos y veloces a la sala de cine para ver ‘Aquaman’ este viernes son curiosamente el propio Jason Momoa y los dos hijos que tiene con su esposa Lisa Bonet, Lola (11) y Nakoa-Wolf (10), -todavía estamos a la espera de saber si la antigua modelo y actriz también se apunta a esa salida familiar-, ya que hasta ahora el flamante protagonista de la cinta se ha resistido a ver personalmente el fruto de su trabajo.

“La situación es tal que así. Tengo dos nenes de once y diez años y me hicieron prometer que no vería la película hasta que ellos pudieran verla. Y la verdad es que me hace ilusión compartirla con ellos, agarrarles de la mano mientras la vemos y disfrutar así de un momento muy especial en familia”, explicaba días atrás.