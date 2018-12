¿Qué es Android Auto y cómo puede ayudarte a conducir a diario?

¿Tienes un modelo de auto reciente? Entonces probablemente tengas Android Auto incluido

Si creías que las aplicaciones de Google y Apple sólo se encontraban en tu teléfono, estás muy equivocado. Android y Apple también se encuentran en tu auto (si tienes un modelo de auto reciente) con el propósito de ofrecer, entre muchas cosas, un mejor servicio de entretenimiento para aquellos conductores que disfrutan de la música y otras características de la tecnología, como el streaming, las llamadas de teléfono y el uso de navegación con mapas. Es como tener tu celular en el auto.

Aunque cada marca de autos incluye su propio sistema operativo de entretenimiento (estéreo), los conductores prefieren los sistemas de Android y Apple que se asimilan más a su celulares.

Hoy, hablaremos más acerca de uno de estos dos sistemas en específico, que está causando mucha sensación en el sector automovilístico y el cual es preferido por los portadores de un dispositivo Android: Android Auto.

¿Qué es Android Auto?

Más allá de ofrecer entretenimiento, el sistema operativo, que está incluido en los modelos más recientes de vehículos, hace el viaje de un conductor más seguro al reemplazar la necesidad de revisar constantemente un celular, lo cual es ilegal en muchos estados y puede tener graves repercusiones en la seguridad de los demás motoristas.

Según indica un reporte de la Fundación de Seguridad Vial de AAA, “el Android Auto de Google distrae menos a los conductores en comparación con los sistemas integrados de información y entretenimiento de vehículos diseñados por fabricantes de automóviles”.

Los sistemas operativos de celulares en autos mostraron ser 24% más rápidos en llamadas telefónicas y 31% más veloces en el uso de navegación de mapas (GPS).

¿Qué hace?

Android Auto toma las aplicaciones y funciones de tu celular y las pone en tu auto. Si bien estas son muy similares a las de tu dispositivo, estas han sido modificadas para no distraerte de tu viaje o requerir mucho de tu atención. Los estéreos comunes de autos no ofrecen todas estas características o no están actualizados de la misma manera que Android Auto está.

Debido a que Android Auto es un producto de Google, la función de Google Maps y todas las demás aplicaciones de la marca funcionan mejor en este sistema de auto operativo que en tu teléfono, ya que, por ejemplo, proyecta un mapa en la pantalla del auto para ayudar a los conductores a llegar a su destino rápidamente.

Una de las mejores características del sistema y probablemente lo que lo hace ser más seguro es el hecho que no requiere ser controlado con las manos, pues su sistema de reconocimiento de voz permite que el sistema funcione sin la necesidad de mirarlo. “OK, Google, llama a Mamá”, “OK Google, responde al mensaje de texto”, “OK Google, toca una canción”. El comando de voz es una especialidad de el sistema.

El sistema también funciona con otras aplicaciones, así como lo hace un celular, por lo que los conductores pueden descargar sus aplicaciones favoritas en su vehículo, como Spotify, para oír música.