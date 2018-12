El épico bikinazo de Eiza González para despedir el 2018

La mexicana muestra con orgullo sus frondosas curvas

Eiza González despidió un 2018 inolvidable de la misma forma, con unas vacaciones que dejaron postales épicas de la actriz mexicana que se ha convertido en la más cotizada de Hollywood.

Hace unas semanas la actriz de 28 años fue captada en Hawái gozando de unas merecidas vacaciones. Su minibikini gris fue de lo más comentado, pues dejó ver el curvilíneo cuerpo que ha esculpido con arduas jornadas en el gimnasio.

La mexicana que protagoniza “Welcome To Marwen” acaparó las lentes de los fotógrafos mientras estuvo junto a la piscina.

Es indudable que la joven nacida en la Ciudad de México es un sex symbol de la actualidad.

El próximo año pinta igual de interesante para Eiza, que recientemente se vio relacioanda sentimentalmente con el actor Josh Duhamel, ex de Fergie. Además de varios proyectos en puerta, se espera su participación junto a The Rock en la saga “Fast and Furious”.