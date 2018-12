California inicia el 2019 con nuevas leyes para automovilistas

Antes de tomar el volante, pon atención a las normas que entran en vigor el 1 de enero

El año nuevo trae nuevas leyes para los conductores de California, muchas de las cuales pueden significarte multas o problemas si no las acatas.

He aquí algunas de las normas de las que informa el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV).

Placas Temporales de Papel (AB 516, Mullin): Esta ley requiere que los concesionarios de vehículos autorizados de California, que venden vehículos nuevos y usados coloquen placas temporales de papel en un vehículo al ser vendido si ese vehículo no cuenta con placas emitidas previamente por el DMV. Las placas temporales contienen un número único y una fecha de vencimiento. Ningún vehículo puede salir del lote del concesionario sin la placa de papel temporal colocada al menos que el vehículo ya tenga placas. El propósito de esta nueva ley es reducir el número de infractores que cruzan las casetas de pago y mejorar la seguridad en las carreteras.

Identidad de género femenino, masculino o no binario (SB 179, Atkins): Esta ley permite a las personas que solicitan una licencia de manejar o una tarjeta de identidad poder seleccionar y certificar su propia categoría de género elegida, ya sea, masculino, femenino o no binario en la solicitud. Los solicitantes que seleccionen no binario como su género recibirán una tarjeta con la indicación “X” en la categoría de género en su licencia o tarjeta de identidad.

Manejar bajo los efectos del alcohol y/o drogas (DUI) – Alcoholímetro en el encendido del motor (IID) (SB 1046, Hill): Desde el 1º de enero de 2019 hasta el 1º de enero de 2026, esta ley requiere que los infractores reincidentes de DUI e infractores que reciban un DUI por primera vez por manejar bajo los efectos del alcohol y/o drogas y cuyas infracciones hayan causado lesiones, instalen un alcoholímetro en el encendido del motor por un periodo de 12 a 48 meses. Esta ley también les permite a los infractores que reciban una suspensión administrativa según la ley Administrative Per Se, que obtengan una licencia de manejar restringida por el dispositivo IID y que reciban crédito por el tiempo cumplido para que se aplique al periodo requerido de restricción por el dispositivo IID de la licencia, si después son condenados por una infracción DUI. Estas regulaciones se aplican a las infracciones DUI que involucren el consumo de alcohol o el consumo combinado de alcohol y drogas. No se aplican a infracciones relacionadas solo al consumo de drogas. Además, las cortes tienen la discreción de ordenar a un infractor que reciba un DUI por primera vez y no haya causado lesiones, que instale un dispositivo IID por un periodo de seis meses. Si la corte no ordena la instalación del dispositivo IID, dicho infractor puede solicitar una licencia de manejar con restricciones por una condena DUI que le permite manejar de ida, vuelta y durante el empleo y de ida y vuelta al programa DUI por 12 meses. Anteriormente, un programa piloto de IID sólo estaba en vigor en los condados de Alameda, Los Ángeles, Sacramento y Tulare.

Cambios al programa de verificación de emisiones contaminantes (smog) (AB 1274, O’Donnell): Esta ley extiende de seis a ocho años la exención de la verificación de smog para los vehículos que hayan sido comprados nuevos. Durante los dos años adicionales de exención, se requerirá pagar $25 dólares en vez de la verificación de smog. Dichos cobros son destinados a programas de reducción de emisiones contaminantes. El cobro actual de $20 dólares durante los primeros seis años de exención de la verificación de smog no cambiará.

Privilegio de manejar para menores (AB 2685, Lackey): Con esta ley los tribunales ya no podrán suspender, restringir o retrasar la emisión de una licencia de manejar de un menor de edad por un año, a causa de estar habitualmente ausente de clases. Sin embargo, la ley aclara que las suspensiones o retrasos reportados al DMV antes del 1º de enero de 2019 permanecen vigentes.

Patín motorizado, (AB 2989, Flora): De acuerdo a esta ley, ya no se requieren cascos de bicicleta para usar un patín motorizado si la persona tiene 18 años o más. Esta ley también enmienda la ley existente que prohíbe a una persona usar un patín motorizado en una carretera que tenga un límite de velocidad mayor a 25 millas por hora, a menos que sea en una ciclovía especial Clase IV al igual que Clase II (disponible solo en inglés). Sin embargo, les permite a las autoridades locales autorizar el uso de patines motorizados en caminos que tengan un límite de velocidad de hasta 35 millas por hora, aunque no circulen en ciclovías especiales Clase II o IV.

Cargas inseguras o no sujetadas en los vehículos (AB 1925, Choi): Esta ley requiere que el DMV incluya al menos una pregunta en 20 por ciento de los exámenes de conocimiento (exámenes escritos) sobre las leyes de tránsito, indicando que cualquier vehículo con una carga que vaya seguramente sujetada dado que representa un peligro a la seguridad pública. Las cargas que no están bien sujetadas, tales como escaleras, cubetas y artículos sueltos en la parte de atrás de camionetas (pickups) pueden ser peligrosas para otros automovilistas si se caen al camino. Es por eso que todas las cargas deben estar cubiertas y bien sujetadas.