Vendedores ambulantes esperanzados, confundidos ante ley que legaliza sus labores

Ley de ventas seguras en las calles entra en vigor este primero de enero

Un poco confundidos pero esperanzados, vendedores ambulantes del área del Parque MacArthur dijeron estar listos para la ley SB 946, mejor conocida como la ley de las ventas seguras en las aceras, así como otras ordenanzas locales que entran en efecto este primero de enero y legalizan esta labor.

La medida despenaliza las ventas ambulantes en todo California y establece un sistema de multas administrativas a nivel local. Es decir, que cada ciudad puede poner sus propias regulaciones.

En Los Ángeles, por ejemplo, los vendedores ya no pueden bloquear las esquinas de las calles, hidrantes, paradas de autobuses y/o entradas a edificios.

Margorie Reyes y su hermana Mary Fuentes llevan vendiendo unos 15 años sobre la Calle Alvarado, cerca del Bulevar Wilshire.

Ambas venden pupusas y los carritos de mercado que utilizan para poner sus estufas bloquean un hidrante.

“Antes cuando venían los bomberos, corriendo nos quitábamos y nos íbamos, pero ya cuando terminaban nos regresábamos”, describió Reyes. “Siempre hacíamos eso como el juego del gato y el ratón”.

Ahora las hermanas desconocen cual será su nueva ubicación.

“Estamos contentos que ya nos van a acomodar bien…porque antes nos quitaba la policía”, dijo Fuentes, añadiendo que a ella le han quitado su carrito de ventas y multado con 250 dólares. “A barrer las calles nos vamos, a hacer trabajo comunitario porque no podemos pagarlo”.

Bajo la SB 946 se establecerán estándares mínimos para las regulaciones de venta ambulante que sean flexibles, seguras, accesibles e inclusivas. Autoridades están de acuerdo que para miles de personas este es su método principal de ingresos económicos.

Se estima que en Los Ángeles hay aproximadamente 50,000 vendedores ambulantes.

Aureliano Santiago, quien ha sido vendedor ambulante por 27 años, dijo que esta muy contento por la medida, puesto que tras una lucha de unos 10 años por fin se comienza a tomar en cuenta a estos comerciantes.

“Todo va a estar bien analizado porque eso se habló con los concejales y esto va a beneficiar a los vendedores y a la ciudad”, dijo Santiago.

Lugares de restricción de ventas

Guadalupe Santiago, quien vende hot dogs en la intersección del Bulevar Wilshire y la Calle Alvarado, dijo que ella hace mucho tiempo que no va a vender al Paseo de la Fama sobre el Bulevar Hollywood por que no le fue bien.

“La policía me dio un ticket de 900 dólares”, dijo Guadalupe, esposa de Aureliano Santiago.

De acuerdo a la SB 946, los vendedores ya no deben pedir permiso a las tiendas para vender en la acera. Pero entre las reglas de la ordenanza de la ciudad, los vendedores ambulantes deben estar a más de 500 pies de áreas comerciales como el Bulevar Hollywood y el Dodger Stadium.

Guadalupe dijo que siempre hay algunos vendedores ambulantes que no quieren seguir las reglas y establecen su propia localidad y horarios.

“Ellos no entienden que hemos luchado por muchos años, pero ellos son los que van a tener la multa”, dijo Guadalupe.

El impacto de la SB 946 es de mucho beneficio, asegura la Los Ángeles Street Vendor Campaign (LASVC), ya que cuenta con un sistema de licencias de venta ambulante que no lleva a un proceso penal y no impone restricciones innecesariamente onerosas sobre el lugar donde una persona puede vender.

LASVC define la criminalización como una política que hace que los vendedores sean acusados con delitos menores o infracciones. Estos tipos de sanciones penales tienen consecuencias graves y desproporcionadas para los trabajadores de bajos ingresos y los inmigrantes. Las sanciones administrativas no penales, como el programa de ejecución en Los Ángeles, permiten que las ciudades cumplan las reglas sin los mismos riesgos que las infracciones o multas y no contribuyen a la creación de antecedentes penales para estos vendedores.

Organizaciones locales y la ciudad estarán haciendo presentaciones para que los vendedores ambulantes estén más informados acerca de esta ley.