Jennifer López seduce con su primer conjunto de entallados leggins en 2019

View this post on Instagram

Jrod Christmas Morning, makes me so happy to see them both smiling. 😊😊😍💚🎄 . @arod Commented love you baby cakes 😍😍. . . . . #jenniferlopezforever #JenniferLopez #jlo #jloqueen #Secondact #AlexRodriguez #ARod #macho13 #Jrod #arodcorp #jlochristmas #jrodchristmas