WIC sí esta abierto y tienen fondos para servicios, a pesar de cierre de gobierno

Administradores de esta ayuda social dicen que muchos de sus clientes están confundidos y preocupados por situación

En los trece días desde que comenzó el cierre del gobierno ante la pelea del presidente Trump por los fondos para su muro fronterizo y la negativa del Congreso de aprobar presupuesto para el mismo, las oficinas del WIC han seguido abiertas, aunque los administradores de esta ayuda social dicen que hay mucha confusión entre sus clientes.

“Las personas piensan que no hay dinero para sus cheques del WIC y eso a nosotros no nos está afectando”, Pina Hernández, portavoz con PHFE WIC. “Las personas recibieron información de amistades y otras noticias que no especificaron. Tenemos una reserva de fondos hasta mediados de febrero”.

El programa para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants, and Children, WIC) es un programa de nutrición que ayuda a mujeres embarazadas y madres con bebés.

“Empezamos a recibir llamadas de teléfono que estaban preguntando qué estaba pasando con el WIC , pero nosotros estamos bien. Nos preocupó recibir tantas llamadas”, dijo Hernández.

Señaló que en promedio las personas reciben de $60 a $65 dólares en ayuda de comidas específicas en altos nutrientes para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.

Michael García, madre de un niño de 6 semanas, dice que escuchó lo que estaba pasando con Trump y el cierre del gobierno, “pero pregunté si no iba a afectar y todo está bien aquí. A mí me toca venir cada dos o tres meses.

“Esta ayuda es extremadamente favorable porque California es un estado caro y la gente no tiene dinero para muchos gastos”, recalcó García.

Ana Patricia Hernández, madre de una niña de 3 años, hace eco de eso.

“Solo escuché que habían cerrado el gobierno, pero no sabía que iba a afectar el WIC. Ahorita me toca venir y todo estuvo bien. El WIC es una ayuda para nosotros para la comida y si lo quitaran uno se preocupa porque uno tiene que salir a buscar la ayuda”, expresó.

Por su parte, Heather Ucles, estudiante de 25 años y madre de dos niños, dijo que “pensé que el cierre del gobierno iba a afectar el WIC pero de todos modos quise venir y tratar de ver si estaban abiertos y sí están.

“Tengo un bebé de 5 meses y recibo el WIC y me ayuda porque es comida que no sale de nuestro bolsillo”, dijo Ucles.

Hernández recalcó que en California, “WIC tiene fondos de reserva para operar dos meses si es necesario”.

“El Departamento de Salud Pública en el estado de California maneja el programa de WIC y ellos nos han reiterado que se tienen suficientes reservas para ofrecer servicios hasta mediados de febrero en caso de continuar el cierre parcial de gobierno. Desafortunadamente mucha gente no llama y solo deja de venir a participar”.

En el condado de Los Ángeles hay 48 oficinas de la agencia de WIC.