Carolina Sandoval, Veneno Sandoval, paleó la nieve en ropa interior

La estrella del programa Suelta La Sopa de Telemundo bailó al son de "la reina de la faja"

Carolina Sandoval es una de las estrellas del programa Suelta La Sopa, de Telemundo. Y gracias al programa y a su cuenta de Instagram la famosa conductora es también conocida como “Veneno Sandoval” por la comunidad hispana. La presentadora también ha obtenido fama por su fascinación por las fajas. Tema que le ha permitido ser también reconocida por ese tópico, tanto como a Jennifer López la ligan con los leggins.

Recientemente aprovechando la moda de salir en bikini o con ropa íntima en medio de la nieve, Carolina se grabó apaleando un poco cantando: “la faja se vino pa’la nieve apalear un poquitico…”. La mismísima “Veneno Sandoval” se ha autodenominado “la reina de la faja”.

Junto al particular vídeo la conductora escribió “Mis amores buenos días por la mañana ❄️😂❄️🤣😂 Ya lo sé lo que van a decir que parece un comercial de #daikin 🤣😂😂 juro que no 🤣 👉🏻es parte de mi lista de propósitos de este 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ ser una buena ama de casa y acá ando paleando nieve. Por cierto ni cantando #lareinadelafaja me calente“.