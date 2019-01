Aracely Arámbula se niega a quitarse el traje de baño

La mexicana sabe que su mejor atuendo en este 2019 es sin duda un diminuto bikini

La famosa protagonista de telenovelas de Telemundo, Aracely Arámbula, sigue viviendo su pasión por el sol y la playa que al parecer está negada a quitarse el traje de baño.

Parece que la ex pareja de Luis Miguel ha disfrutado tanto de sus vacaciones, que quisiera que estas fueran eternas, así lo ha expresado en una de sus últimas fotografías en Instagram junto a la que también escribió: “No me suelto ✌🏻💕 podríamos alargar las vacaciones ???…. 😵 no me quiero ir mi sharly 🤷‍♀️✌🏻😂♥️😘🍀😘🎶“.

Pero aún en sus días de descanso ha estado muy atenta sobre el camino que lleva recorrido ya su última telenovela La Doña, la cual recientemente ha empezado transmiciones en Grecia, razón por la cual la protagonista envió un sentido saludo, con todo y bikini por el cariño de sus fans en dicho país.

Y durante su descanso la actriz ha lucido varios modelitos entre los que se pueden destacar un interesante bikini rojo, y un trikini de colores muy a la mexicana, y cómo olvidar aquél de la tanguita rosada.