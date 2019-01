Comparan a Ninel Conde con Walter Mercado en Instagram: ‘Te desgraciaste la cara’

Las críticas hacia la intérprete de "Bombón Asesino" han sido fuertes

Ninel Conde es una de las mujeres más sensuales del espectáculo. La cantante es dueña de uno de los cuerpos más envidiados ya que a base de ejercicio y buena nutrición logra un cuerpazo de ensueño.

La también actriz ha sido tremendamente atacada últimamente por una publicación en Instagram en donde se ve distinta, tan diferente que hasta le vieron parecido al astrólogo puertoriqueño.

“¿Walter Mercado?”, se preguntó un usuario.

Los fans del “Bombón Asesino” notaron a la famosa un tanto distinta en la imagen y lo atribuyen a cirugías estéticas mal hechas, aunque la propia Conde no ha hablado abiertamente sobre operaciones recientes.

“Tu cara está muy estirada”, comentó otro fan. “Que operada se te ve la cara”, otro seguidor escribió. “La verdad ya te desgraciaste la cara al rato vas a parecer Lin May”, también se pudo leer entre los comentarios.

No sólo fue confundida con Mercado, hasta hubo quienes la confundieron con una actriz de telenovelas.

“Que bonita eres Lucía Méndez”, escribió irónicamente un internauta.

En una foto consecuente las críticas sobre su rostro continuaron.

“¿Qué te has hecho en la cara que te veo achinada? No me digas que la estiraste. Si hiciste eso no era necesario porque eres hermosa”, un fan comentó. “Tantas operaciones que ya ni se parece”, otro seguidor observó.