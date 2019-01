Museos del sur de California abrirán sus puertas gratiutamente al público

Más de 40 museos participan en este evento celebrado cada año en el sur de California

Los Museos del sur de California (SoCal Museums) anunciaron la 14ª versión anual del evento “Museos gratis para todos”, un fin de semana para descubrir la historia y las proezas del ingenio humano, además de la creatividad desarrollada por personas en todos los tiempos y puntos geográficos.

Alrededor de cuarenta museos abrirán sus puertas al público de manera gratuita los días 2 y 3 de febrero de 2019. Los visitantes podrán disfrutar de presentaciones de arte histórico y contemporáneo, patrimonio cultural, ciencia, y entretenimiento, entre otros.

“Durante catorce años, este evento ha atraído a muchos miles de visitantes adicionales de toda la región a nuestros museos emocionantes y vitales. Es un fin de semana especial que invita a los californianos del sur y otros a expandirse y explorar museos que nunca antes han visitado, o regresar a lugares conocidos “, dijo Jennifer Caballero, Presidenta y Directora de Mercadotecnia de SoCal Museums en el Centro Cultural Skirball. “Estamos encantados de continuar esta tradición, que ayuda a mantener la cultura del sur de California al alcance de todos”.

@SoCalMuseums Free-For-All, February 2 & 3! More than 30 regional museums, including @LAPlazaLA, are offering free admission on Saturday, Sunday or both days! Click here to view the participating list of #Museums #FreeForAll: https://t.co/wh81o4fqbM pic.twitter.com/POFQUOAipH — LA Plaza (@LAPlazaLA) January 8, 2019

La entrada gratis comprende las zonas generales de los museos, y no aplica para exhibiciones especiales. Los horarios de apertura y costos de estacionamiento pueden encontrarse en el sitio oficial de cada museo.

Sin embargo, si el próximo 2 y 3 de febrero no son buenas fechas para ti, puedes visitar museos en el sur de California en otra ocasión de manera gratuita ya que durante el año existen fechas en las que los museos abren sus puertas al público sin ningún costo.

Para más información visita: socalmuseums.org/free.

Museos gratis sábado y domingo

Armory Center for the Arts

Automobile Driving Museum

The Broad

California African American Museum

California Science Center

(Sólo admisión general. Se debe pagar el boleto especial para la exhibición del Space Shuttle Endeavour.)

Craft and Folk Art Museum

Forest Lawn Museum

Fowler Museum at UCLA

Frederick R. Weisman Museum of Art

The Getty Center

The Getty Villa

(Se debe reservar el boleto a través de la página http://www.getty.edu.)

Hammer Museum

Institute of Contemporary Art, Los Angeles

Laguna Art Museum

La Plaza de Cultura y Artes

Los Angeles Contemporary Exhibitions

Los Angeles Museum of the Holocaust

Museum of Contemporary Art

Orange County Museum of Art

Pomona College Museum Art Museum

Sunnylands Center & Gardens

USC Pacific Asia Museum

Museos gratis sólo el sábado

Academy Museum of Motion Pictures

(Abre en 2019; Acceso a través de Los Angeles County Museum of Art)

Autry Museum of the American West

Columbia Memorial Space Center

Descanso Gardens

(Boletos gratis disponibles en descansogardens.org/tickets.)

Japanese American National Museum

(Boletos gratis disponibles en janm.org/freeforall.)

Kidspace Museum

La Brea Tar Pits and Museum

(Sólo admisión general. Boletos disponibles en tarpits.org/freeforall.)

Los Angeles County Museum of Art

Rancho Santa Ana Botanic Garden

Santa Barbara Museum of Natural History and Sea Center

Santa Barbara Museum of Art

USC Fisher Museum of Art

Wende Museum of the Cold War

Museos gratis sólo el domingo

Bowers Museum

Muckenthaler Cultural Center

Museum of Latin American Art

Museum of Tolerance

Natural History Museum of Los Angeles County

(Sólo admisión general. Boletos disponibles en nhm.org/freeforall.)

Palm Springs Art Museum

Skirball Cultural Center

(Noah’s Ark timed-entry, one-hour tickets are limited and distributed first-come, first-served.)

Valley Relics Museum

Zimmer Children’s Museum by Sharewell