Se filtran mensajes íntimos entre Jeff Bezos de Amazon y Lauren Sanchez

El empresario hasta mandó fotos de sus genitales

Una serie de mensajes en tono romántico e imágenes de desnudos que Jeff Bezos, fundador de Amazon, le mandó a la presentadora de televisión Lauren Sanchez salieron a la luz, según reportó Page Six.

“Te amo, chica vivaz. Muy pronto te mostraré mi cuerpo, mis labios y mis ojos“, se lee en uno de los textos que Bezos le mandó a Sanchez en abril del 2018, los cuales fueron revelados por el tabloide National Enquirer.

“Quiero olerte, quiero respirarte. Quiero abrazarte fuerte… Quiero sostenerte fuerte… Quiero besar tus labios. Te amo“, dice otro mensaje.

Los escritos se dieron a conocer horas después de que el hombre más rico del mundo anunciara su separación de MacKenzie Bezos, con quien estuvo casado 25 años.

Según Enquirer, el empresario, de 54 años, envió una fotografía de sus genitales y varias imágenes sin camisa a la exanfitriona del programa ‘So You Think You Can Dance’, de Fox, quien aún está casada con el agente de talentos Patrick Whitesell.

Los mensajes se dieron aparentemente meses antes de que tanto Bezos como Sanchez decidieran separarse de sus respectivos cónyuges. El matrimonio Bezos fue captado celebrando sus 25 años de matrimonio en Miami en septiembre pasado, según comentaron otras fuentes.

“¿Tú sabes lo que quiero? Quiero emborracharme un poco contigo esta noche. No caer. Sólo estar un poco borracho. Quiero hablar contigo y planear contigo. Escucha y ríe. ¡¡¡Básicamente QUIERO ESTAR contigo!!! Luego quiero quedarme dormido contigo y levantarme por la mañana y leer el periódico contigo y tomar un café contigo”, escribió Bezos adjunto a una foto suya sin camisa el 1 de junio, según Enquirer.

Informantes cercanos al suceso han dicho que Sanchez fue quien envió todos los mensajes a un amigo para mostrar su relación con Bezos, y que fue ese allegado quien los mandó al Enquirer para su publicación.

Otra fuente aseguró que vio textos más obscenos que no fueron dados a conocer, con imágenes más explícitas. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha querido dar declaraciones al respecto.