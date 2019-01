Autoridades de salud de Los Ángeles advierten de posible exposición al sarampión.

Si no tienes seguro de salud, puedes recibir una vacuna contra la enfermedad gratis llamando al 2-1-1 para la clínica más cercana

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Pasadena (PPHD) identificaron más lugares para la posible exposición al sarampión por un individuo infectado que visitó las ciudades de Malibú, Santa Mónica y Pasadena, mientras estaba infectado entre el 26 y el 29 de diciembre.

Esta persona, cuyo nombre o edad no se ha dado a conocer, visitó los siguientes lugares en los siguientes horarios:

• El muelle de Santa Mónica y el restaurante Blue Plate taco (1515 Ocean Ave., Santa Mónica) el 26 de diciembre de 1:30 p.m. hasta 8:00 p.m.,

• Tienda Ralphs (3601 E Foothill Blvd., Pasadena) y Nordstrom Rack Hastings Village (3363 E. Foothill Blvd., en Pasadena) el 28 de diciembre de 11:30 a.m. a 4:00 p.m., y

• Paradise Cove Beach Café en la ciudad de Malibú el 29 de diciembre de 2018 de 12:30 p.m. a 5:00 p.m.

Las autoridades sanitarias dijeron que no existe ningún riesgo actual relacionado con el sarampión, ya que el período de exposición posible terminó hace más de una semana. Además, debido a que el sarampión se propaga de persona a persona por la vía respiratoria, no existe riesgo alguno relacionado con los alimentos que pueden haberse consumido en ese lugar. Sin embargo, los individuos que estuvieron presentes en este lugar durante ese tiempo, especialmente aquellos con sistemas inmunes debilitados o personas que pueden no haber sido inmunizados contra el sarampión, pueden estar en riesgo de desarrollar la enfermedad y deben vigilar los síntomas de la misma.

La enfermedad

El sarampión es una enfermedad respiratoria grave (en los pulmones y las vías respiratorias) que causa un sarpullido y fiebre. Es muy contagioso. En casos poco frecuentes, puede ser mortal.

El sarampión empieza con una fiebre que puede ser muy alta. Algunos de los otros síntomas que pueden presentarse son:

• Tos, moqueo o secreción nasal y ojos rojos

• Sarpullido de diminutos puntitos rojos que empieza en la cabeza y luego se extiende al resto del cuerpo

• Diarrea

• Infección de oído

Sin embargo, los individuos que estuvieron presentes en estos lugares durante los tiempos indicados, especialmente aquellos con sistemas inmunes débiles o personas que pueden no haber sido vacunados contra el sarampión, pueden estar en riesgo de desarrollar la enfermedad y deben vigilar los síntomas del mal.

La mejor manera de protegerse contra el sarampión es con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (también llamada vacuna triple vírica o MMR). Los médicos recomiendan que todos los niños reciban la vacuna MMR.

Los niños deben recibir 2 dosis de la vacuna MMR:

• Primera dosis: 12 a 15 meses de edad

• Segunda dosis: 4 a 6 años de edad (se podría administrar antes, si se aplica por lo menos 28 días después de la primera dosis)