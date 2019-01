Dreamers piden la reactivación de la libertad condicional para viajar fuera del país

Un grupo de dreamers viajan a Washington D.C. hoy para abogar por que se reinstituya el permiso que les permite salir y regresar a EEUU

La salvadoreña Lidieth Arévalo estudia una maestría en producción de documentales en la Universidad Chapman. Hace un año solicitó participar en un codiciado programa que incluía viajar a Australia con todos los gastos pagados mediante una beca.

Para su fortuna fue una de 18 estudiantes seleccionados en el Programa Internacional de Documental Sikhlens.

No obstante, el gusto fue muy corto, pues Arévalo es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y pese a que intentó pedir un permiso especial—conocido en inglés como Advance Parole (Libertad Condicional)—para salir del país, este le fue negado.

“Agarré cartas de mi decano, de mis profesores de la universidad. Hice todo lo que pude para demostrar que esto era parte de mi carrera y mi desarrollo y al final [inmigración] me mandaron una carta de negación por ser una recipiente de DACA”, contó Arévalo, quien es parte del Dodge College of Film and Media Arts en Chapman, un instituto de educación superior privado en el condado de Orange.

“Como dicen que es a la discreción de DHS [Departamento de Seguridad Nacional], yo tenía la esperanza de que me dieran el permiso, pero no sucedió”, relató la joven de 27 años.

Arévalo reconoce que inicialmente se sintió “quebrantada y muy triste”. Sin embargo, esto en lugar de derrumbarla le dio la fuerza para continuar luchando para que se reactive la autorización a los beneficiarios de DACA para viajar fuera del país con la libertad condicional.

Cancelan el ‘advance parole’

El 5 de septiembre de 2017, el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció la cancelación del ‘advance parole’ y dijo que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) no aprobaría más solicitudes nuevas del Formulario I-131 a los beneficiarios de DACA.

Ya ha pasado más de un año y esto ha impedido que jóvenes sobresalientes como Arévalo tengan la oportunidad de viajar fuera del país y reingresar por razones de estudios, trabajo o situaciones personales gaves.

“Yo he visto el beneficio de tener Advance Parole. Pude ver a mi papá y a mi hermano que viven en El Salvador y me ha impactado mucho”, contó Arévalo, quien llegó a los 13 años para vivir con sus padres en Estados Unidos. Sin embargo, en el 2008 su hermano fue deportado y en el 2010 su padre decidió regresar voluntariamente a El Salvador para estar con su hijo.

Desde la aprobación de la autorización de libertad condicional, Arévalo pudo viajar unas siete veces fuera del país.

“Quiero que otros Dreamers tengan la misma oportunidad porque personas como nosotros no podemos esperar. Nuestro futuro no puede esperar”, dijo Arévalo

A Washington D.C.

Ahora ella es parte de un grupo de 25 personas, en su mayoría beneficiarios de DACA, que viajarán a Washington D.C. el 14 de enero como parte de la campaña para restablecer la libertad condicional de DACA.

El objetivo es visitar a miembros de la Cámara Baja y el Senado para que los jóvenes den sus testimonios personales de cómo DACA ha cambiado su vidas y la gran ayuda que pueden agregar a sus exitosas carreras si se reinstala el ‘advance parole’.

“Queremos obtener firmas a nivel Cámara y Senado para que apoyen el Advance Parole”, dijo Arévalo.

El pasado 11 de diciembre comenzó el apoyo para los dreamers cuando 14 miembros del congreso liderados por los congresistas Alan Lowenthal (CA-47) y Nanette Barragán (CA-44) enviaron una carta instando a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a restablecer la autorización de la libertad condicional.

Se espera que el apoyo incremente con miembros de otros estados una vez que estos escuchen de primera mano los testimonios de los Dreamers quienes estarán por tres días en la capital del país.

Las renovaciones de DACA continúan

Pese a que el ‘advance parole’ fue cancelado y los permisos DACA se tambalearon gravemente después que Trump tomó la presidencia, este permiso legal temporal ya no puede obtenerse por primera vez, aunque las renovaciones continúan.

Hasta el momento más de 276,000 dreamers de California han renovado sus permisos desde enero del 2018 como resultado de una orden judicial preliminar que California aseguró para preservar DACA a nivel federal.

“Mientras la Administración de Trump sigue intentando aplastar la esperanza de nuestros Dreamers de una vida mejor, continuamos luchando para defender sus derechos”, dijo el fiscal de California Xavier Becerra, quien lideró a un grupo de fiscales generales para lograr la orden judicial. “Nuestro éxito en la sala del tribunal significa que nuestros colegas, vecinos, compañeros de clase y miembros de la familia con la autorización de DACA puede continuar viviendo, trabajando y teniendo éxito fuera de las sombras”.

Las estadísticas actualizadas del gobierno federal revelaron que aproximadamente 89,000 Dreamers tuvieron sus renovaciones aprobadas en el último trimestre. Las renovaciones de este trimestre elevan el total a 276,480 renovaciones aprobadas desde el 10 de enero de 2018: incluidas aproximadamente 32,000 entre enero y abril, 71,000 entre abril y julio, y 84,000 entre julio y octubre.

La orden judicial obliga a las autoridades federales de inmigración a informar datos trimestrales sobre la cantidad de solicitudes de DACA que se han renovado o esperan una decisión pendiente.