Clarissa Molina se enfrenta a ‘Qué León’ y ‘Mira Quién Baila: All Stars’

La famosa no solo es presentadora de televisión, si no que es bailarina y actriz de cine

Clarissa Molina es una de las famosas más trabajadoras del mundo del espectáculo. Actualmente no sólo aparece en “El Gordo y La Flaca” y “Mira Quien Baila: All Stars” por Univision, también está en la segunda temporada de “La Gran Sorpresa” por UniMás y a partir del 25 de enero en las salas de cines con la película “Qué León”.

En uno de sus escasos tiempos libres logramos hablar con la reina de belleza para que nos hablara sobre la cinta que pronto se estrena en Estados Unidos.

“Súper contenta porque es un gran logro de ser parte de esta película que está rompiendo récords que hace que la gente se olvide de su realidad y desconectar para disfrutar y reír muchísimo con estos comediantes”, dijo Molina.

Hemos estado acostumbrados a ver a Clarissa como presentadora de televisión siendo ella misma y en “Qué León” la veremos logrando un gran reto interpretando a un personaje distinto.

“Soy una mujer de retos. Gracias a Dios la preparación que tuve me ayudó mucho para esta oportunidad que junto a la ayuda del director Frank Perozo pude construir este personaje para hacerlo mío. Eso es clave, hacer el personaje tuyo y que salga natural lo más posible para que la gente no lo vea ‘actuado'”, explicó.

En la película “Qué León”, Molina comparte créditos con Ozuna, que también hace su debut en la actuación al igual que ella.

“Nicole León y yo tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos diferencias porque yo no me enfrentaría a mi papá como lo hace ella. Ella, al igual que yo, tiene mucho carácter, pero yo no le hablaría así a mi papá. Me salí de linea y me olvidé de Clarissa Molina y me enfoqué mucho en el personaje”, añadió.

Siempre habrá detractores al trabajo que se expone públicamente especialmente cuando se aventura a probar algo nuevo, pero todo trabajo artístico sólo sirve para mostrar la preparación de cada quien y así es como Clarissa lo explica.

“Todo actor quisiera presentar también, quisiera cantar, todo cantante quisiera presentar o actuar, yo creo que es un arte que está abierto a todo y ¿por qué no? ¿Por qué no hacer cine? ¿Por qué no estar en televisión? Siempre y cuando tu tengas las ganas y el talento para hacerlo y la disposición, claro que sí. Yo voy por más, voy a seguir actuando y aprendiendo. Uno no se puede poner límites porque los límites te detienen… uno se tiene que arriesgar para hacer otros proyectos”, explicó la famosa.

A la presentadora de televisión le quedaron ganas de seguir actuando y adelantó que este año se filmará la secuela de la comedia.

“Este año vamos a rodar ‘Qué León 2’ que gracias a Dios se dio y ahora nos vamos a enfocar en eso. Luego de esto me encantaría hacer algo en el mercado americano on en el mercado americano latino, así como Eugenio Derbez está haciendo películas en ambos mercados. Este es el momento perfecto porque los latinos en Hollywood están acabando”, indicó.

Además de enfrentarse al reto de interpretar a alguien en la ficción, Molina se enfrenta cada semana al jurado de “Mira Quién Baila: All Stars” en donde la competencia es ardua.

“Es totalmente a lo que la gente ve de fuera, aquí hay mucha técnica y muchos géneros. Yo he bailado bachata toda mi vida pero es muy diferente en ‘ballroom’. Ha sido un reto y creo que lo más lindo de ‘Mira Quién Baila’ es crecer cada domingo y que la gente crezca contigo”

Todo el éxito que cosecha Clarissa Molina actualmente es algo que ha venido trabajando que sirve para todos aquellos que sueñan con lograr sus metas.

“El tiempo de Dios es perfecto, que no deje de trabajar, que no deje de poner su esfuerzo todos los días. Cuando uno siembra una semillita y le echa agua, uno le echa agua todos los días para que crezca. Nosotros nos vamos preparándonos y sembrando semillitas por todos lados, pero eso no significa que va a crecer mañana si no que en un futuro todo lo que has hecho vas a ver la cosecha. Que no se den por vencidos y que sigan trabajando que para cuando la oportunidad llegue estés listo”, concluyó.