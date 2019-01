“Doy gracias a Dios por otro día más”: el misterioso mensaje en el Twitter de Juan Gabriel

Para los que creen que sí está vivo

Juan Gabriel dio señales de vida. Al menos en la cuenta de Twitter verificada a su nombre. Esta semana un tuit publicado a más de dos años de su muerte dio mucho de qué hablar y se sumó a la larga lista de rumores sobre su reaparición.

“Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy, como otros días, yo seguiré tratando de ser mejor, y sonriendo haré las cosas con amor. ¡Excelente inicio de semana!”, se lee en el mensaje publicado en la popular red social.

“Doy gracias a dios por otro día mas

Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor

Y sonriendo haré las cosas con amor” ¡Excelente inicio de semana!#JuanGabriel #PorLosSIglos #SoyJuanGabriel #Mexico #FelizMartes pic.twitter.com/OsRReb44ay — Juan Gabriel (@soyjuangabriel) January 15, 2019

Las reacciones de los ansiosos fans no se hicieron esperar. En tono de broma o con un dejo de incredulidad, se pudieron encontrar todo tipo de respuestas.

“¿Cuándo reencarnas?”, preguntó una persona. “Bueno, eso confirma que vives, gracias a Dios”, escribió otro usuario de Twitter.

Hay que recordar que antes de su muerte en agosto de 2016, Alberto Aguilera dijo a Telemundo que no tenía ningún medio de comunicación digital.

“Gracias a que me alcanzó el internet pueden tener acceso absolutamente todos. Ya aunque yo no quiera que sepan dónde estoy, ya saben donde estoy. Y afortunadamente no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada, nomás me tengo yo”, expresó.

La cuenta de Twitter sigue teniendo actividad, como un gesto para preservar la memoria del “Divo de Juárez”, aunque algunos pensaron que el ex mánager Joaquín Muñoz, y el periodista Jorge Carbajal, tienen razón y el ídolo solo fingió su muerte y algún día regresará.