Agente latino lucha una batalla contra el cáncer

Afirma que cuenta con la fuerza para enfrentar la enfermedad en el colon debido al apoyo de su familia y de los miembros de la comunidad

María y Jorge Torres recuerdan el arduo empeño que su hijo, Jonathan Torres, dedicó para convertirse en un agente del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

“Él estudiaba bastante, iba a mi trabajo para ocupar la computadora y hacer sus reportes”, recordó María.

A sus 24 años Jonathan se graduó de la academia e inmediatamente comenzó a realizar un trabajo como agente del sheriff digno de admirar, cuentan sus padres.

“A veces cuando estaba patrullando las calles le daban dos turnos y no tenía tiempo de ir a su casa… Me llamaba como a las 4 o 5 de la mañana para decir que iba a dormir [en mi casa]”, recuerda su mamá.

Los padres de Jonathan viven en Inglewood y era una distancia cercana para que el agente, que patrullaba las calles del sur de Los Ángeles, descansara.

“Ya después de unas dos o tres horas se levantaba, le hacía su desayuno y se iba a trabajar otra vez. A veces tenía horarios hasta de 16 horas”, contí María.

Pese a los largos horarios su vida personal tomaba un rumbo maravilloso para el joven agente. En 2017 compró su casa y junto a su esposa tuvieron una niña, que ahora tiene un año de edad.

Hasta 2018, Jonathan Torres era un hombre ágil, fuerte y muy dedicado a su trabajo, cuentan sus familiares. No obstante, en octubre el joven —ya de 27 años— comenzó a sentir molestias en el estomago mientras patrullaba las calles angelinas.

Un ultrasonido en urgencias reveló que tenía problemas en el hígado y poco después recibió una noticia que nadie quisiera escuchar: Jonathan fue diagnosticado con cáncer de colon etapa 4.

Esto tomó a toda la familia por sorpresa pero no eran ajenos a ella. Hace algunos años el abuelo y dos tíos de Jonathan fallecieron de cáncer.

Apoyo invaluable

Sin embargo este no es el camino que el agente ni su familia, ni su comunidad esperan que él siga.

Y como muestra de su solidaridad, esta semana la estación del LASD de la División Sur llevó a cabo una recaudación de fondos para los cuidados médicos de Jonathan mediante una barbacoa que reunió a agentes de diferentes estaciones y a miembros de la comunidad.

“Él ha estado tres años como agente del sheriff y ha demostrado ser un agente que ama su trabajo y le gusta servir a la comunidad”, dijo el teniente Richard Conti del LASD.

“Pero ahora en lugar de estar peleando por la comunidad está luchando para salvar su vida. Por eso todos nos hemos reunido para apoyarlo, hasta los vecinos estan aquí”.

Enfermedad inesperada

Jonathan dijo que antes de convertirse en un agente del sheriff trabajaba como agente de seguridad en un Hospital en Gardena.

“Fue allí donde conocí a un agente de esta misma estación y decidí buscar una carrera en el Departamento”, indicó el padre de familia tras llegar a la barbacoa que se llevó a cabo en su nombre.

“Graduarme de la academia fue un sueño hecho realidad”, reveló.

Jonathan aceptó que el cáncer lo tomó por sorpresa pues él se sentía muy bien y sus exámenes físicos tras entrar a la academia no mostraron nada de que preocuparse.

Actualmente recibe un tratamiento agresivo contra el cáncer en City of Hope de Duarte y dijo que no piensa decepcionar a nadie de quienes lo apoyan.

Contó que quiere volver a patrullar las calles del sur de Los Ángeles así como disfrutar del tiempo junto a su esposa y su bebita.

“Tengo 27 años, esto es solo una piedra en el camino. Tengo fe en Dios, en el tratamiento médico que estoy recibiendo y en mí mismo”, dijo Jonathan a sus compañeros.

“Cuando me uní al Departamento del Sheriff no tenía idea de que iba a ser parte de una familia con tradiciones tan fuertes… La cantidad de apoyo que he recibido de la estación me motiva a luchar contra este cáncer. En esta familia nadie pelea solo”..

La familia de Jonathan ha creado una pagina de GoFundMe para quienes estén interesados en donar para sus tratamientos. Para más informes visite: https://www.gofundme.com/r3734-help-my-brother-beat-cancer