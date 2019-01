Amazon ya vende su propio aceite para motor, ¿debes comprarlo?

Está desplazando a las demás marcas

En Amazon se puede comprar lo que sea, incluso comida. Es por esa razón que el sistema de ventas por correo se ha convertido en una de las fuentes de compraventa preferidas por miles de americanos, principalmente por su comodidad y confiabilidad al recibir paquetes en casa.

El imperio de Amazon se expande a otros países y su éxito ha sido tanto que ahora la marca fabrica y vende sus propios productos, llamados “AmazonBasics”.

Estos productos son como su nombre lo indica: básicos, y la lista incluye baterías, plumas, ganchos para la ropa y todos esos artículos que la gente no necesariamente necesita que provengan de marcas reconocidas. Sin embargo, la marca también ha puesto a la venta un aceite para motores sintético muy barato y ahora los compradores no sabe si deben de comprarlo o no.

Antes que nada, el precio del producto esta por debajo de los de la competencia, y esto ha incluso generado bajas en las ventas de marcas de renombre como Valvoline.

La botella de de 5 cuartos de galón de Amazon cuesta solo $17, poniendo cada cuarto a un precio de $3.56, mientras que la botella de 5 cuartos de galón de Valvoline cuesta $22.97, $9.49 cada cuarto.

“Formulado para intervalos de drenaje más largos y un aumento de las mezclas sintéticas, el aceite de motor 5W-30 sintético completo de AmazonBasics ofrece una lubricación efectiva que ayuda a proteger las partes móviles de un motor. Ya sea que esté completando niveles o realizando un cambio completo de aceite, el aceite de motor totalmente sintético de AmazonBasics es una parte vital del mantenimiento del vehículo”, explica Amazon en su página web.

¿Debo comprarlo?

Depende de qué tanta confianza le tienes a la marca y si tu manual del fabricador lo acepta. En sí, la fórmula es la misma que otros comerciantes ofrecen y ésta está especificada en la página de Amazon, además de ser un aceite “aprobado” por dexos1, API SN y ILSAC GF-5, según el fabricante.

Por lo que si tu manual especifica que este tipo de aceite sintético es ideal para tu auto, entonces no debería de haber ningún problema en utilizarlo.