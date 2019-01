Melania celebra aniversario de Trump en Twitter y las redes la destrozan

La primera dama dijo estar orgullosa de poder servir al pueblo de EEUU

Este domingo 20 de enero, Melania Trump celebró el segundo aniversario del gobierno de su esposo Donald Trump con una foto de ellos dos el día de la toma de posesión.

El post incluye una foto de la inauguración presidencial del pasado 20 de enero de 2017, que muestra a Melania y al presidente Trump juntos en una versión gigante del sello de la presidencia de los Estados Unidos. El subtítulo lee:

Han sido dos años inolvidables en @WhiteHouse . ¡Me siento honrado de servir a esta gran nación! 🇺🇸 ”

Dos años después de ser la primera dama, parece que Melania disfruta del “[honor] de servir a esta gran nación”.

It has been an unforgettable two years in the @WhiteHouse. I am honored to serve this great nation! 🇺🇸 pic.twitter.com/C05gMotmX2 — Melania Trump (@FLOTUS) January 20, 2019

A pesar de que solo han pasado dos años completos desde su transición oficial a la Casa Blanca, Melania parece sentirse cómoda en su nuevo papel. Y con su publicación compartida este domingo, también parece sentirse bastante “honrada” por servir como primera dama.

Sin embargo no tardó mucho para que las redes atacaran a Melania no solo en su saludo de festejo a Trump sino en su comentario sobre el honor de servir a EEUU.

And the only one that’s ever posed nude multiple times. So there’s that! LOL — Mike Stock (@mwstock) January 20, 2019

Melania Trump Spent Nearly 700,000 Dollars of Our Money Not to Live With Her Husband https://t.co/4f6GhPg3ZG — Forever Logical 🖖 (@ForeverLogical) January 20, 2019

Let’s hear it for the red white and blue! 🇷🇺 — Donald J. Trump (@niceDonaIdTrump) January 20, 2019