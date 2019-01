6 formas sencillas de ahorrar dinero en 2019

¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus gastos? Si ya ha pasado tiempo, el primer mes del año es un buen momento para averiguar dónde estás gastando en exceso y tomar medidas para evitarlo.

No se trata de renunciar a comer en restaurantes o saltarse vacaciones. En su lugar, se trata de tapar esas “fugas de dinero”: costos pequeños, a menudo ocultos, que agotan lentamente tu cuenta de cheques sin que te des cuenta. Durante meses y años, estas pequeñas fugas pueden sumar cientos, si no es que miles de dólares.

Warren Ward, un planificador financiero en Columbus, Indiana, dice que una vez que sus clientes superan su inercia inicial y comienzan a analizar detalladamente las cargos y otros pagos que realizan, comienzan a buscar formas adicionales de reducir esos costos. “Es un ciclo virtuoso”, dice. “Cuanto más ahorran, más les gusta hacerlo”.

Aquí hay 6 fugas de dinero comunes que debes tener en cuenta, y consejos sobre cómo repararlas:

Pagar demasiado por el seguro del auto. Una vez que tu auto tiene aproximadamente 10 años, el costo de la cobertura por colisión puede ser más de lo que vale el vehículo, dice Margarita Dilone, una agente de seguros independiente de Crystal Insurance en Washington, D.C.

Dilone dice que los consumidores deben revisar su póliza de seguro de auto para ver si la prima y el deducible para la cobertura de colisión son iguales o superiores al valor del carro.

Recientemente le recomendó a un cliente que no comprara cobertura de colisión para su Honda Civic. Aunque el auto aún no tenía 10 años, tenía problemas mecánicos, pintura oxidada y un valor de “blue book” de aproximadamente $3,000, dice Dilone. Si tu auto está realmente muy viejo y destartalado, puedes omitir esa cobertura y reducir tu factura de seguro hasta en un 75%, dice Dilone.

Comprar pólizas de seguro por separado. Si agrupas las pólizas de seguro, probablemente ahorrarás dinero.

Obtendrás descuentos por cada póliza de seguro que compres en paquete, dice Anna Bryant, una portavoz de State Farm. Una prima de la póliza de seguro de auto, por ejemplo, se podría descontar del 5 al 20% en la mayoría de los estados si también tienes otra póliza con State Farm, como una póliza para inquilinos o propietarios de viviendas.

Bryant también dice que podrías obtener un descuento del 20 al 35% en la prima de la póliza de seguro de propietario de vivienda en la mayoría de los estados si también tienes una póliza de auto de State Farm.

Un estudio separado realizado por InsuranceQuotes, dice que los consumidores de los Estados Unidos pueden ahorrar, en promedio, un 16.1%, o $322, por año en sus primas al combinar el seguro de auto y el seguro de su vivienda.

Ignorar los costos de las cuentas de cheques. Algunos bancos cobran tarifas de servicio que van desde $5 a $30 por mes para cuentas corrientes. Esa es una tarifa que los clientes a veces pasan por alto al abrir una cuenta.

Sin embargo, muchos bancos renunciarán a estos cargos si cumples con ciertos requisitos, como configurar una cuenta de depósito directo, abrir una segunda cuenta o completar una cierta cantidad de transacciones cada mes.

Una cuenta de cheques básica de Bank of America, por ejemplo, cobra una tarifa mensual de $14. Pero el banco lo suspenderá si mantienes un saldo mínimo diario de $1,500 o más en la cuenta.

Consulta con tu banco para ver si estás pagando una tarifa de cuenta corriente, dice Greg McBride, analista financiero principal de Bankrate.com. Si es así, averigua si hay formas de que te dispensen el pago, o si el banco tiene una cuenta de cheques sin cargo diferente que satisfaga tus necesidades y pueda ayudarte a ahorrar dinero.

“Si ninguno de los dos es posible, cámbiate a otro banco”, dice McBride.

Usar un termostato que no puedes programar. Según WalletHub.com, los costos de energía en los Estados Unidos consumen del 5 al 22% del ingreso total después de impuestos de la familia promedio. Pero al comprar un termostato programable, que puede costar menos de $200, puedes reducir los costos significativamente.

Según Energy.gov, reducir la temperatura entre 7 y 10 grados por 8 horas cada día (como por la noche) desde su configuración normal puede ayudarte a ahorrar dinero, hasta un 10%, o aproximadamente $200 por año para una familia estadounidense típica.

Comprar demasiados productos de marca. De acuerdo con Mark Hamrick, analista económico de Bankrate.com, puedes ahorrar dinero comprando marcas de la tienda, que pueden costar un 20% menos que las marcas nacionales. Dice que la cantidad que ahorras variará dependiendo de lo que compres y del lugar donde lo compres.

Algunas marcas de tiendas, como las de Costco y Sam’s Club, pueden ahorrarte aún más. La advertencia: es posible que debas comprar paquetes del tamaño de un almacén para obtener los mayores ahorros, así que prepárate a poder almacenarlo.

Pagar demasiado por el plan de telefonía celular. Un hogar estadounidense típico con 4 teléfonos inalámbricos paga alrededor de $118 por mes por un plan, según la CTIA, la asociación de la industria inalámbrica.

Sin embargo, muchos de estos consumidores pueden reducir su factura simplemente cambiando a un plan con el mismo proveedor con una asignación de datos más pequeña, aunque es posible que tengas que pagar una tarifa para hacer el cambio, dice la CTIA.

Por el contrario, si estás excediendo el límite de tus datos con frecuencia, el aumento de tu plan de datos también podría ayudarte a ahorrar dinero al evitar los cargos mensuales por exceso de uso. Ten en cuenta que la transmisión de audio y películas, por ejemplo, es un problema de grandes datos (big data).

