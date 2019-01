7 consejos para eliminar el azúcar de tu dieta sin sufrir

Eliminar el azúcar o reducirla, conlleva una serie de pasos y estrategias

El azúcar puede añadirle un toque especial a nuestras comidas y bebidas; sin embargo, cuando es consumida en exceso, puede otorgarles muchos problemas a la salud humana. Por ende, su consumo debe ser regulado y consciente.

Si crees que eres una persona que abusa del consumo de azúcar en su dieta, probablemente los siete consejos que te daremos a continuación serán de beneficio para tu organismo.

1. Olvídate de las bebidas azucaradas

La cantidad de azúcar en muchos líquidos azucarados es enorme, y realmente no vale la pena su consumo si consideramos que ellas no nos aportan propiedades nutricionales indispensables. Esta es una de las primeras medidas a ejecutar para reducir el consumo de azúcar.

2. Renovación del desayuno

Los productos que asociamos comúnmente con el desayuno, como cereales o galletas, tienen un alto contenido de azúcar, por lo que puedes empezar mal el día si incluyes muchos de ellos en tu dieta.

3. Evita los alimentos procesados

Los alimentos procesados pueden otorgarnos ventajas diversas como su variedad y la comodidad con la cual se preparan, pero pueden incluir en su composición elementos inesperados, entre ellos el azúcar, que en determinados casos no se coloca con este nombre.

4. Cuidado con los postres

Los postres suelen ser productos lácteos o derivados de la leche. En muchos de ellos la relación es clara, mientras que en otros resulta menos evidente.

Esto no significa que los tengamos que desterrar, pero sí nos incentiva a comprobar los datos nutricionales.

5. Alternativas al azúcar

Lo dulce no tiene por qué estar presente en todo. Hay sabores alternativos que puedes probar y que a lo mejor representen nuevas experiencias y descubrimientos que te hipnoticen por completo.

6. Frutas y no jugos

Las frutas deben ser una parte importante de la dieta, y a pesar de que contienen azúcares, ellas son incluidas, no añadidas. No obstante, debes consumir la fruta entera, y no en jugo, porque así se pierden componentes nutricionales importantes.

7. Reduce los carbohidratos

Ingerir carbohidratos en exceso puede llevar a la persona a consumir antojos dulces, probablemente de más carbohidratos, o en su defecto, de más azúcar.

En conclusión, hay muchas maneras de empezar a reducir el azucar sin sufrir con una decisión drástica. Comienza probando con los puntos que te sean más fáciles cumplir y así vas eliminando el azúcar poco a poco.