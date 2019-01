La candente escena de Geraldine Bazán en lencería para la telenovela ‘Falsa Identidad’

View this post on Instagram

Y bueno,esto paso después… No saben lo que fue grabar esta escena; Nos ahogábamos, me congelaba,se nos iba la luz, en fin… Ceroooo glamoroso,pero como nos divertimos!! @falsaidentidadtv @martin_actor Dirección 🎥👊🏼@jorgeriosvillanueva Fotografia @eldellaca 👊🏼🎥 Los quiero!! Hoy gran final!!!!