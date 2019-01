Por qué es tan importante la educación sexual en personas con Síndrome de Down

Es un error pensar que no es importante la orientación sexual a personas con síndrome de Down

El síndrome de Down es un trastorno genético que produce que una persona tenga 47 cromosomas en el cariotipo en vez de 46. Y esto hace que se produzcan anomalías corporales así como problemas cognitivos.

¿Por qué hablar de sexo?

Si bien hablar de sexualidad puede ser un poco complicado, es importante hacerlo para que ellos puedan saber de qué se trata, y sobre todo, poder protegerse de abusos sexuales. Muchos padres piensan que al no tocar estos temas está protegiendo a su hijo y evitan ponerlos en riesgo.

La verdad es que, al no hablar sobre educación sexual, el riesgo es aún mayor, ya que las personas con síndrome de Down corren mayor riesgo de ser abusados sexualmente. Y también pueden generarse casos de embarazos no deseados.

El no educarlos los pone en riesgo de padecer de enfermedades de transmisión sexual.

Otro factor importante para abordar el tema de la sexualidad es que muchos jóvenes con síndrome de Down están adquiriendo mayor autonomía, y algunos de ellos comienzan su vida sexual desde su juventud.

La educación sexual es un derecho

Una manera de proteger a alguien con síndrome de Down no es esconderlo del mundo, o protegerlo en exceso, se trata, más bien, de conversar, enseñarles y educarlos. Hay que tener en cuenta que existen diferentes grados de este síndrome, y la capacidad de comprensión se relaciona con estos niveles.

Para hablar con un niño o con alguien que tiene el síndrome, se requiere de paciencia. Los psicólogos y psicopedagogos pueden brindar ayuda para abordar este tema, y hacerlo de tal manera que la persona pueda comprender todo lo que se le diga sobre orientación sexual.

Esta es una forma muy útil de ayudar y proteger a cualquier persona con síndrome de Down, no verlos como una persona minusválida o discapacitada, sino como alguien que entiende el mundo de otra manera.