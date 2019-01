Planned Parenthood nunca dejará de luchar para proteger la vida y la salud de nuestros pacientes

Existen pocas formas de comenzar mejor el nuevo año que dándole la bienvenida a un número histórico de mujeres, especialmente a una cantidad histórica de mujeres de color, al Congreso número 116 de los Estados Unidos. Más que nunca, esta Cámara refleja el EE UU a la que está destinada a servir: diversa y que abrumadoramente apoya el acceso a la atención de salud reproductiva.

En este mes, cuando nos acercamos al 46 aniversario de Roe v. Wade, el fallo histórico de la Corte Suprema que confirmó el derecho constitucional al acceso al aborto en este país, nuestros nuevos legisladores tienen un claro mandato para proteger y ampliar ese derecho que tanto nos costó ganar.

Sin embargo, las amenazas de acceso a la atención de salud reproductiva, incluido el derecho al aborto seguro y legal, siguen siendo tan persistentes como siempre. Ya sea destruyendo el programa nacional de planificación familiar llamado Título X (Title X, en inglés) o intentando sabotear la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la administración de Trump-Pence y los gobiernos estatales han sido implacables en sus ataques. Entonces, mientras que algunas resoluciones establecidas para el Año Nuevo, estoy afirmando mi resolución: luchar con todas mis fuerzas por la salud y los derechos reproductivos de las personas. Como doctora, sé que la lucha tiene que ver con la vida y la salud de los pacientes.

La gravedad de la situación es clara. Desde 2011, se han introducido más de 400 restricciones de aborto a nivel estatal. El año pasado, por primera vez desde que se decidió a Roe, tres estados promulgaron prohibiciones sobre el aborto al principio del embarazo.

En Iowa, por ejemplo, la prohibición es de seis semanas, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Si bien estas restricciones han sido bloqueadas por los tribunales por ahora, ya no podemos confiar en el poder judicial para proteger nuestros derechos fundamentales. La administración de Trump-Pence ha nombrado a más de 80 jueces a puestos vitalicios, muchos de los cuales se oponen abiertamente al derecho de las mujeres a acceder a servicios de aborto.

Estos jueces desafían la convención médica, que es que el aborto es la atención médica estándar que una de cada cuatro mujeres en los EEUU recibirá en nuestras vidas. Con la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, el derecho a este cuidado que salva vidas y cambia la vida está en peligro como nunca antes.

Planned Parenthood se fundó hace más de un siglo y nuestra misión principal es proveer, proteger y ampliar el acceso a la atención de salud reproductiva. Dadas las realidades políticas de nuestro país, el trabajo de Planned Parenthood Action Fund, el ala política de nuestra organización, es crucial para cumplir con esa misión.

Con la amenaza a Roe, una de cada tres mujeres en edad reproductiva, alrededor de 25 millones de mujeres, podría perder el acceso al aborto en su estado en el transcurso del año. Es por eso que estamos comprometidos a proteger y expandir el acceso en todo el país. Los defensores estatales ya han comenzado este importante trabajo: el estado de Nueva York anunció planes para codificar las protecciones legales contra el aborto en su constitución estatal y Oregon está expandiendo el acceso a través de la Ley de Equidad en la Salud Reproductiva. En el último recuento, más de 30 estados se han comprometido a buscar una legislación proactiva para proteger y ampliar el acceso de las mujeres a la atención de salud reproductiva.

Detrás de estas acciones positivas por parte de los gobiernos estatales hay legiones de activistas, defensores y voluntarios que impulsan el cambio. Planned Parenthood se enorgullece de contar con más de 12 millones de personas en este país como simpatizantes y cada vez que una legislatura estatal presenta otra dañina desde el punto de vista médico u otra restricción de aborto, estos orgullosos activistas se ponen de pie para detener estos proyectos de ley. Vimos el poder evidente de esta labor de promoción en las elecciones intermedias de 2018.

Trabajando con otras organizaciones progresistas, nuestras organizaciones de defensa y política llevaron a cabo una de las operaciones a nivel local más grandes de nuestra historia para elegir a los defensores de la salud reproductiva en todos los niveles de gobierno. Siete estados ahora tienen recién formados lo que yo llamo trios de pro salud reproductiva como líderes, desde la oficina del gobernador hasta el fiscal general y la legislatura estatal. Veinticinco estados ahora tienen gobernadores que hicieron campaña y ganaron con plataformas a favor de atención de salud reproductiva.

El pueblo americano ha hablado: queremos más atención médica, no menos. Y haremos rendir cuentas a nuestros funcionarios, trabajando con nuestras nuevas mayorías para garantizar que escuchen la voz de los votantes que esperan que se protejan sus derechos a la salud reproductiva y se amplíe su acceso a ella. Al llegar a 2019, ahora estamos en posición de hacer un cambio real y garantizar que la atención médica se mantenga como el derecho humano fundamental que es.

Por lo tanto, a medida que avancen las luchas, trabajaremos con nuestras afiliadas por todo el país para ayudar a garantizar que puedan brindar atención de salud reproductiva y otros servicios de salud que las mujeres y las familias necesitan. Para muchos pacientes, Planned Parenthood es su única fuente de atención médica. Como doctora, asumo seriamente la responsabilidad de tratar a todo el paciente y satisfacer las necesidades únicas de cada comunidad a la que servimos.

Sin duda, esto no es una tarea fácil. Mi experiencia como doctora me ha enseñado que no basta solo con brindar atención, si se impide a los pacientes acceder a esa atención. Por eso sé que la misión principal de Planned Parenthood de brindar atención debe ir acompañada de una gran determinación para proteger el acceso a esa atención. Con nuestros nuevos campeones en el Congreso, las legislaturas estatales y las gubernaturas alrededor del país, lucharemos por los pacientes, en la legislatura, en los tribunales y en las urnas.

Por más de 100 años, en Planned Parenthood hemos mantenido nuestras puertas abiertas ante obstáculos increíbles. Esas puertas están abiertas hoy. Estarán abiertos mañana. Y estaremos aquí para brindar atención sin barrera.