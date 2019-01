¿Por qué Gloria Trevi es una figura muy importante en la vida de Irán Castillo?

La actriz está muy agradecida con la cantante por una razón especial

La cantante Gloria Trevi es una figura muy importante en la vida de la actriz Irán Castillo, al grado de verla como un modelo a seguir.

Esta admiración hacia la intérprete surgió al recibir su ayuda para recuperar su libertad luego de cuatro días de haber estado secuestrada.

A casi cuatro años del suceso que marcó su vida, Castillo mantiene la firme idea de algún día convivir con la compositora que cooperó para su rescate sin siquiera conocerla a profundidad.

“No hemos tenido un acercamiento como se esperaría, pero sí me gustaría porque para mí es un gran ser humano por lo que hizo y se me hace una mujer muy valiente que ha pasado por muchas cosas y que igual sigue de pie, creciendo mucho y madurando y con mucho qué dar“, afirmó Castillo en entrevista.

Para superar el trauma que vivió, la actriz acudió a terapia psicológica, siempre recibiendo el apoyo de su familia y seres queridos.

ASÍ LO DIJO

“No tengo una relación con ella (Trevi) tal cual de amistad, pero la admiro mucho y le estoy eternamente agradecida por el gesto que tuvo y si pudiera ayudarla en lo que fuera, lo haría, estaría ahí“.

Irán Castillo, actriz y cantante.

POR: Froylan Escobar