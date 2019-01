Maradona y Rocío Oliva terminaron su relación por culpa de la Copa Libertadores

La joven futbolista revela en entrevista el principal motivo que llevó a su rompimiento con el exfutbolista

Ya salió a la luz el verdadero motivo del rompimiento entre Diego Armando Maradona y su exnovia Rocío Oliva.

En entrevista con la revista La Página Millonaria, la futbolista de 28 años de edad reveló que la final de la Copa Libertadores que protagonizaron River Plate y Boca Juniors el pasado mes de diciembre en el Santiago Bernabéu fue la gota que derramó el vaso.

Maradona es un empedernido seguidor de toda la vida del conjunto xeneize, equipo en el que llegó a militar y Rocío Oliva es fanática del club millonario. En el duelo por la supremacía continental tuvieron un altercado y ya no hubo reconciliación entre la pareja.

“Ya veníamos un poco mal y eso fue lo que me dio la pauta de decir ‘ya estamos casi afuera de la casa de Gran Hermano’, como decía yo (…) Ese día se levanta y me dice: ‘En esta casa no se va a ver el partido”, explicó Oliva durante la entrevista.

“Pero tú eres de Boca y es uno de los mejores partidos de la historia”, fue lo que le respondió Oliva a Maradona, según palabras de la propia mujer.

Sin embargo, la ahora exnovia de Diego Armando no lo pudo de convencer de ver el histórico partido entre los acérrimos rivales y la relación se vino para abajo.

El “Pelusa” ya se encuentra de regreso en México, para retomar las riendas de los Dorados de Sinaloa en el torneo Clausura 2019 del Ascenso MX, con el objetivo de regresar al “Gran Pez” al máximo circuito del fútbol mexicano.