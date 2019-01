Roselyn Sánchez arremete contra las peleas de gallos

La actriz y modelo boricua las considera un abuso animal

Roselyn Sánchez arremetió hoy contra las peleas de gallo al considerarlas abuso animal y no como deporte o cultura.

Las expresiones, realizadas a través de su cuenta de Twitter, vienen tras realizarse una marcha hasta al Capitolio y La Fortaleza de Puerto Rico para reclamar acción gubernamental ante la prohibición federal de las peleas de gallos.

“Por qué no marchan mejor por un buen sistema de educación pública en el País, por controlar la criminalidad rampante? Marchan por lo que dicen es “cultura”, “deporte”? Dos animales arrancándose la cabeza para el deleite del humano? Por apostar dinero? Por vicio? Economía? Really?”, cuestionó.

Para Sánchez, las peleas de gallos son “un problema generacional. Una costumbre de mucho tiempo”.

“Solo espero que mediante la educación y enseñar a los niños y jóvenes que el abuso animal aunque traiga economía y empleo a algunos sigue siendo abuso animal. Que hay mejores maneras de pasar el tiempo”, insistió.

La prohibición de las peleas de gallos está contenida en la ley de “Farm Bill”, por lo que los galleros exigieron hoy que los líderes políticos lleven su reclamo al Congreso para que Puerto Rico sea excluido de la medida federal.

“Obligar a dos animales a matarse para la gritería y las apuestas de nosotros es barbárico. Lo lindo que los crían, como los alimentan, parecen de revista para después tirarlos al medio a correr su suerte y ver sangre. No entiendo?”, añadió la actriz.

Asimismo, Sánchez resaltó que no debe compararse las peleas de gallos con el boxeo u otros deportes de combates ya que los seres humanos son conscientes de sus decisiones, los animales no.

“Cuando el gallo, el perro, el toro LE HABLE y le diga, ‘acho… méteme al ring que estoy ready’ pues vaya con todo. Pero ese no es el caso. No es que yo quiera quitarle economía a la Isla ni meterme con nadie, para mí es solo sentido común y dignidad. Sorry”, remató.