12 malos hábitos al manejar que debes evitar

Una encuesta encontró que al menos 23% de la población lleva a cabo uno de estos 12 malos hábitos detrás del volante

Confesemos: todos tenemos malos hábitos al manejar que ponen en riesgo nuestra vida, pero que aún así los seguimos llevando a cabo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el manejar distraído es una de las principales causas de muerte en el mundo y el uso del teléfono celular es una “creciente preocupación en seguridad vial”.

“Los conductores que usan teléfonos móviles tienen aproximadamente 4 veces más probabilidades de involucrarse en un choque, que los conductores que no usan un teléfono móvil. El uso de un teléfono mientras se conduce retrasa los tiempos de reacción (especialmente el tiempo de reacción de frenado, pero también la reacción a las señales de tráfico), y hace que sea difícil mantenerse en el carril correcto y mantener las distancias de seguimiento correctas”, explica la OMS en su página de Internet.

Por otra parte, la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA) indica que las distracciones en autopista le costaron la vida a 3,450 personas en el 2016, mientras que 391,000 fueron heridas debido a los malos hábitos de manejo de los conductores.

“Durante las horas del día, aproximadamente 481,000 conductores usan teléfonos celulares mientras conducen. Eso crea un enorme potencial de muertes y lesiones en las carreteras de los Estados Unidos. Los adolescentes fueron el grupo de edad más grande reportado como distraído en el momento de accidentes fatales”, informa la administración.

Es por eso que hoy te traemos 12 malos hábitos a evitar si quieres ser un mejor conductor. Estas distracciones fueron colectadas en una encuesta realizada por el Instituto de Seguros de Seguridad Vial (IIHS) en las carreteras de Virginia del Norte, la cual encontró que al menos un 23% de los conductores lleva a cabo uno de estos malos hábitos.

12 malos hábitos para evitar:

1. Hablando en el celular de mano

2. Manipular el teléfono celular de mano (excluye mirar el teléfono en el soporte)

3. Simplemente sujetar el teléfono celular de mano (es decir, obviamente no manipular o hablar)

4. El uso de auriculares Bluetooth o auriculares con micrófono

5. Usar audífonos o auriculares.

6. Manipular el sistema en el vehículo (tocar radio, control de clima, pantalla táctil u otros controles; excluye los tallos o botones de operación en el volante)

7. Manipular o sostener dispositivos electrónicos móviles que no sean teléfonos celulares

8. Hablar o cantar

9. Comer o beber

10. fumando

11. Aseo

12. Otros (alcanzar objetos, leer, etc.)