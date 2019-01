Mira qué cantante se hizo un tatuaje de Harry Styles en el rostro

El excomponente de One Direction adornará a partir de ahora su mejilla derecha

Los tatuajes en el rostro han dejado de ser una moda extrema con la que se atrevían solo algunas de las figuras de la escena más dura del rap para convertirse en algo habitual entre las celebridades: prueba de ello es que el mismísimo Justin Bieber se ha grabado sobre la ceja la palabra ‘grace‘ -o ‘gracia‘- en honor a su historia de amor con su esposa Hailey.

Sin embargo, también es cierto que existen diseños y diseños. El de Justin, por ejemplo, parece una nimiedad en comparación con el que se acabaría de realizar la cantante neozelandesa Kelsy Karter en honor a su adorado Harry Styles. La joven ha mostrado en su cuenta de Instagram la efigie del antiguo componente de One Direction que adornará a partir de ahora su mejilla derecha.

La artista, conocida por sencillos como ‘God Know’s I’ve Tried’, ha acompañado las dos imágenes de su nueva obra de arte corporal -en las que por supuesto no se ha olvidado de etiquetar a su ídolo- junto al mensaje: “Mamá, mira lo que me has hecho hacer“, una frase que ha tomado prestada de la canción ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift, curiosamente una de las ex de Styles.

(Desliza para ver las fotos)

La pasión de Kelsy por el cantante de ‘Sign of the Times’ no es ningún secreto: basta con echar un vistazo a su perfil de Twitter para toparse con un sinfín de mensajes que dejan constancia de su admiración. Su primer tuit de este nuevo año, por ejemplo, fue dedicado a él y rezaba: “Ya es 2019 y Harry Styles sigue siendo el ser humano más atractivo que existe”.

Sobra decir que las reacciones a su tatuaje en la sección de comentarios de su Instagram han estado bastante polarizadas, por decirlo suavemente: mientras algunos la acusan de ser una fan obsesiva del músico, otros apuntan a que el tatuaje no sería real y que todo sería una estudiada maniobra de marketing. En favor y en contra de esa teoría cabe destacar, por una parte, que la piel de Kelsy no parece estar demasiado hinchada a causa de la aguja de la pistola de tatuar y, por otra, que ella sí ha posado y mencionado en una de las instantáneas al supuesto responsable del diseño: un tatuador real llamado Romeo Lacoste afincado en Los Ángeles que, sin embargo, no ha compartido ese trabajo en su propio Instagram.