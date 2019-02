Shakira divide opiniones por su nuevo corte de cabello

La cantante colombiana cambió de look, en donde también se le ve un tono diferente en su pelo

A unos días de que cumpla 42 años, la cantante colombiana Shakira decidió hacerse un cambio de look y cortarse su larga melena, para lucir ahora su cabello arriba de los hombros, lo cual sorprendió a sus fans.

Y no solo eso, sino que también decidió cambiar el tono de su tinte, por lo que ahora su cabello se ve con un rubio más intenso.

La estrella de Barranquilla, que el próximo 2 de febrero cumplirá 42 años, fue captada con su nueva imagen mientras caminaba por las calles de Barcelona, según publicó el sitio E! News, especializado en celebridades.

La intérprete de “Loba” se mostró muy sonriente cuando fue captada por los paparazzi, con su nueva imagen.

En las fotografías difundidas en las redes sociales se ve a la colombiana presumiendo su corte estilo bob, que consiste en que el cabello es ligeramente más largo de los lados que de la parte trasera de la cabeza.

Ella viste con una blusa blanca, abrigo negro, una bufanda gris y azul.

Una de las imágenes fue publicada en cuenta de Instagram de Telemundo Mujer, donde los fans de la colombiana no tardaron en reaccionar al cambio de imagen.

Mientras unos aseguran que el cambio le sentó de maravilla, otros la critican porque afirman que ese look no le favorece para nada.

“Es perfecta esta mujer todo le va“, aseguró el usuario de la cuenta negrura75.

“Eres hermosa, pero ese color está muy amarillo“, opinó la usuaria thaygirlmaddy.

“Hermosa. Divina. Bella“, son algunos de los otros comentarios que circulan en las redes sociales.

Para otros fans el nuevo corte de Shakira no fue un gran acierto.

“Siempre me he preguntado en el caso de Shakira cómo es posible que no tenga la ayuda de un stylist profesional. El cabello original marrón oscuro era hermoso. El look de extensiones rubias que ha tenido hasta ahora no la favorecen“, comentó la usuaria beatrice2515.

“Se le ve terrible, y muy mayor para su edad. Muy aseñorada. Con tanta plata es para lucir otro look“, consideró el usuario mildrethbetzaida.

“Eres bella, pero tu color de cabello no te favorece. Te vez mucho mayor“, indicó la usuaria patriciasolano969.

“Se ve como una señora no le queda“, posteó la usuaria carolina_serrano.

“Se le ve el cabello opaco“, comentó la usuaria de la cuenta ceciliahernandez176.

“Ella es Muy Hermosa, pero ese look no va con ella….“, aseguró el usuario de la cuenta rociopards_1314.

Shakira se encuentra por el momento en una pausa musical luego de su exitosa gira “El Dorado World Tour” que realizó el año pasado, tras haber superado sus problemas de salud luego de que le detectaran una hemorragia en las cuerdas vocales.

Por ahora está dedicada a su pareja, el futbolista español Gerard Piqué y a sus dos pequeños hijos, Milan y Sasha.

Aunque los últimos meses no han sido fáciles para la cantante colombiana ya que fue acusada por las autoridades hacendarias de España de fraude fiscal por un monto de aproximadamente $16.5 millones.

Los representantes de la colombiana aseguran que Shakira ha pagado todos los impuestos correspondientes.