Thalía y Lali enloquecidas y a los gritos con “Eres lindo pero bruto”, en plena calle

View this post on Instagram

¡Gritando como niña chiquita en plena calle transcurrida de #timessquare! ¡Un gran #billboard con #lindoperobruto… nos dieron la sorpresa! ¡Atentos que vienen más detalles mañana! ¡Y #chucky qué joya! 🤪🤡🔪 #lpb #lindoperobruto #valiente @lalioficial